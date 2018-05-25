Второй бортовой самописец обнаружен на месте крушения пассажирского лайнера на Кубе. Об этом сообщил глава комиссии по расследованию авиакатастрофы. Этот черный ящик фиксировал данные полета.

Второй бортовой самописец обнаружен на месте крушения пассажирского лайнера на Кубе. Об этом сообщил глава комиссии по расследованию авиакатастрофы. Этот "черный ящик" фиксировал данные полета.Насколько сильно повреждён самописец, пока неизвестно; сейчас с ним работают американские и мексиканские специалисты, сообщает телеканал "Россия-24".Самолет разбился 18 мая сразу после вылета из Гаваны. Он направлялся в город Ольгин. Погибли 111 человек, в том числе пять детей. По данным следственной группы, для установления причины крушения лайнера потребуется несколько месяцев.Первый бортовой самописец был обнаружен на следующий день после авиакатастрофы.Разбившийся "Боинг" был арендован кубинцами у мексиканской авиакомпании.