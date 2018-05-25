И последнее. В воскресенье часть Лыбедской магистрали на половину дня станет пешеходной. С 8 до 15.00 здесь будет проводиться «Зеленый марафон». Это Всероссийская спортивно-экологическая акция, пропагандирующая здоровый образ жизни и заботу об окружающей среде.

И последнее. В воскресенье часть Лыбедской магистрали на половину дня станет пешеходной. С 8 до 15.00 здесь будет проводиться «Зеленый марафон». Это Всероссийская спортивно-экологическая акция, пропагандирующая здоровый образ жизни и заботу об окружающей среде. Автомобильное движение ограничат по Лыбедской магистрали - от пересечения с улицей Гагарина до перекрестка с Октябрьским проспектом. И по самому Октябрьскому проспекту на участке от улицы Мира до улицы Дзержинского. Автотранспорт будет направляться в объезд.