Киев расширил антироссийские санкции: теперь в стране будут блокировать информационные продукты МИА Россия сегодня. Появились и новые поводы для введения санкций. Так, Россию обвиняют в применении химического оружия в Великобритании, а также в незаконном проведении президентских выборов в Крыму.

Киев расширил антироссийские санкции: теперь в стране будут блокировать информационные продукты МИА "Россия сегодня". Появились и новые поводы для введения санкций. Так, Россию обвиняют в "применении химического оружия в Великобритании, а также в незаконном проведении президентских выборов в Крыму".Под запрет попали международное информационное агентство Russia Today, "РИА новости" и "РИА Новости Украина", доступ через интернет к ним будет заблокирован, а их денежные средства и имущество, которое находится на территории Украины, заморожены.Решение официального Киева о введении санкций против российских информационных ресурсов — это признание полного провала украинской пропаганды и неспособности вести информационную войну.На Украине уже давно установлена система тотальной цензуры; украинские масс-медиа упорно замалчивают абсолютно все темы, неугодные официальному Киеву.Несмотря на запрет трансляции российских теле- и радиоканалов, остается еще интернет, и доступ к медиа-ресурсам России дает гражданам Украины источник альтернативной информации.Официальной пропаганде Украинских властей верят все меньше и меньше, доказательством чему катастрофические низкие рейтинги президента Порошенко."90 процентов категорически против Порошенко, — уверен народный депутат Украины Нестор Шуфрич. – Оставшиеся верят власти, верят в сказку, верят в ту пропаганду, на которую власть тратит бешеные деньги".Менее чем через год на Украине пройдут выборы президента. Для Порошенко победа на них это вопрос не престижа, это вопрос выживания финансового, политического и, возможно, физического. Для Порошенко сохранение власти равнозначно сохранению своего бизнеса и не только. И в этой ситуации он пытается закрыть последний источник альтернативной информации, который может помешать вести ему собственную избирательную кампанию. Трудно убеждать граждан страны в том, что он эффективный президент, когда в интернете можно найти огромное количество подтвержденной фактами информации о провалах, безграмотности и даже просто о сомнительном адекватном состоянии президента Украины."Мы станем свидетелями целого ряда грандиозных коррупционных скандалов, когда будут конфискованы в пользу государства активы", — говорит Нестор Шуфрич.Да, конечно, это попрание демократии. Да, конечно, подавление свободы слова. Но ведь это такие мелочи по сравнению с планами Порошенко стать президентом Украины второй раз, чего Украина, кстати, не переживет.