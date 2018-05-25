На болельщиков английского футбольного клуба Ливерпуль напали неизвестные. Инцидент произошел в Киеве, где 26 мая пройдет финал Лиги чемпионов.

На болельщиков английского футбольного клуба "Ливерпуль" напали неизвестные. Инцидент произошел в Киеве, где 26 мая пройдет финал Лиги чемпионов.Как сообщается, нападение произошло вечером 24 мая в одном из ресторанов украинской столицы​​​. Группа из 20 хулиганов в масках атаковали находившихся в заведении фанатов. В англичан полетели стулья, столы, осколки разбившегося стекла. Некоторые из болельщиков получили порезы и раны головы и шеи, сообщает РИА Новости. После инцидента полиция арестовала двух нападавших и как минимум одного фаната "Ливерпуля".