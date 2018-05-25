Если думаете, куда бы сходить в ближайшие дни за новыми яркими впечатлениями – обзор Dni.Ru обязательно вам поможет. Представляем самые интересные события на ближайшие семь дней.

Если думаете, куда бысходить в ближайшие дни за новыми яркими впечатлениями – обзор Dni.Ru обязательно вам поможет. Представляем самые интересные события на ближайшие семь дней.25 мая, пятницаВ "ГЛАВCLUB GREEN CONCERT" выступит группа "Серьга". Некогдаэкс-басист легендарной "Бригады С" Сергей Галанин создал свойсобственный проект, которому сопутствовал успех – коллектив занял прочное местосреди корифеев отечественного рока. Хиты "Спокойной ночи", "Ачто нам надо", "Страна чудес" по праву считаются классикойжанра. У поклонников есть отличный шанс услышать любимые песни живьем.В "Известия Холле" выступит группа Alai Oli. Публику ждутяркие и наполненные жизнью запилы, любимые хиты, а также совсем свежие песни.Буквально на днях вышел красочный 45-минутный фильм "Алиса" режиссера ВиталияАкимова, где задает тон вокалистка коллектива Ольга Маркес. Уже сейчас егоможно посмотреть в сети и проникнуться атмосферой.26 мая, субботаВ Гостином Дворе состоится Шестнадцатый благотворительныйВенский Бал. 2018 год объявлен в России Годом русского балета – ему и будетпосвящен Шестнадцатый Венский Бал. Вместо традиционного оперного гала-концертагости увидят балет-гала с участием звезд мирового балета – Евгении Образцовой(Большой театр), Кристины Шапран и Тимура Аскерова (Мариинский театр), НатальиСомовой, Георги Смилевски и Дмитрия Соболевского (театр имени Станиславского иНемировича-Данченко). По традиции, бал откроют 120 пар дебютантов: незамужнихдевушек от 16 до 23 лет и неженатых молодых людей от 18 до 28 лет. Послезнаменитой фразы "Alles Walzer" – "Вальсируют все!" ктанцующим дебютантам присоединятся и гости. Они до полуночи будут танцеватьвальсы, польки и галопы, а после знаменитой русской полночной кадрили, – тангои фокстроты, джайвы, квик-степы, ча-ча-ча и румбы под сопровождение симфоническогооркестра Москвы "Русская филармония" и одного из лучших танцевальныхоркестров России"Данс-лэнд". Венский Бал является благотворительным, в этомгоду средства будут направлены в фонд Илзе Лиепы "Культура – детям".С 26 мая по 25 августа в музее-усадьбе Кусково пройдет очереднойлетний музыкальный фестиваль "Органные вечера в Кусково". Художественный руководительи организатор проекта – известная органистка Елена Привалова-Эпштейн. В афише2018 года – ведущие российские органисты, звезды оперной сцены, солисты-инструменталистыи ансамбли старинной музыки. Зрители услышат шедевры европейской и русскойклассики, оригинальные программы этнической и средневековой музыки, джазовыеобработки и произведения современных композиторов. Откроет фестиваль один из лучшихколлективов-исполнителей музыки эпохи барокко – капелла "Золотой век" подруководством Александра Листратова, в чьем арсенале старинные музыкальныеинструменты. Прозвучат произведения И. С. Баха, А. Вивальди и их современников.В арт-пространстве NOL состоится благотворительный фестивальпоэзии "#вЖЫвую", посвященный выходу книги лучших стихотворений проекта "Живыепоэты". На мероприятии выступят поэты Леха Никонов и Дмитрий Воденников, ЯшкаКазанова и Андрей Орловский, композитор Миша Мищенко, музыканты Саша Гагарин("Сансара"), Алексей Румянцев ("Пионерлагерь Пыльная Радуга") и Вадик Королев(OQJAV), авторы и друзья проекта из Санкт-Петербурга, Воронежа, Минска, Самарыи Днепропетровска. Часть выручки с фестиваля организаторы направяттяжелобольным детям – подопечным благотворительного фонда "Линия жизни".С 26 по 28 мая на сцене Концертного зала "Королевский" будетблистать Международный (EFF), который проводится с 1980 года и является вторым позначимости музыкальным событием в Европе после песенного конкурса"Евровидение". Принимающей стороной фестиваля станет радиостанция"Орфей", входящая в состав Европейского вещательного союза (ЕВС).В Центре фотографии имени братьев Люмьер в рамках Международногофестиваля актуальной фотографии и фотокниги PHOTOBOOKFEST 2018 вниманию гостейпредставляется проект "NOOR. Иди и смотри" – первая в России выставкафотоагентства NOOR, отражающая проблемы последнего десятилетия в фотографиях,мультимедиа проектах и журналистских материалах ведущих мировыхфотожурналистов. NOOR позволяет фотографам сохранять свою независимость;выбирать темы для съемок; вести долгосрочные проекты, на которые не решаютсяпечатные издания; а также рассказывать об историях, которым не хватаетфотосвидетельств. В рамках выставки также состоится образовательная программа сучастием членов агентства NOOR и специалистов по фотографии из Нидерландов.В Парке киноприключений "Мастер Панин" покажут трюковое шоу от объединениякаскадеров "Мастер" – "Искусство невозможного". Зрителей будут ждать яркие и захватывающиеномера на автомобилях в стиле "Безумного Макса", высотная акробатика,сумасшедший фристайл на горящих мотоциклах и даже каскадерская свадьба – эти имногие другие трюки высшего пилотажа войдут в программу. Специальными гостямишоу станут звезды отечественного кино: Владимир Епифанцев, Иван Охлобыстин,Гоша Куценко и другие. Имя главного звездного гостя держится в секрете —известно лишь, что это актер первой величины.В "Крокус Сити Холле" пройдет Церемония награждения Премиителеканала RU.TV, которой в этом году исполняется 8 лет. По ковровой дорожке пройдутпоявляются светские львы и звезды.Музыканты готовят покажут сногсшибательные наряды, эффектные музыкальные итанцевальные номера.В клубе "16 Тонн" певица Мара со своим коллективом представитпесни с нового альбома-манифеста "Русская Звезда". Свежий материал призывает кпреображению, объединению, тотальному подъему и мощному движению вперед. Жанрово– это настоящий шквалистый риффовый рок, жесткий и бескомпромиссный. Увидеть,как изменилось творчество артистки за последние годы, можно будет увидетьлично.27 мая, воскресеньеВ "Школе современной пьесы" состоятся финальныепоказы драмы "Русское варенье". Это ироничная история о современной русскойинтеллигентной семье, застрявшей на своей даче, потеряв счет времени. Крышапротекает, пустые дверные проемы, шаткие и скрипучие ступени лестниц,рассохшаяся мебель в старых и пыльных чехлах. Дом рушится, а с ним и судьбыдомочадцев. К чему же все приведет?В Светлановском зале Московского Международного Дома музыкипройдет концерт армянского скрипача-виртуоза из Испании Ара Маликяна в рамкахмирового тура "Невероятное путешествие скрипки". Будут исполнены классическиемировые шедевры Вивальди, Моцарта, Паганини и других великих композиторов, роковые композиции Led Zeppelin, ДжиммиХендрикса и Дэвида Боуи воригинальной интерпретации, а также собственные произведения. Это будет разрывшаблонов, отсутствие границ и рамок, живые эмоции, юмор в сочетании с уникальнойтехникой игры на скрипке – равнодушными не останутся даже искушенные зрители.В Adrenaline Stadium состоится дискотека для подростков #kidsparty"ЛИМОНАД с Катей Адушкиной!". Катя Адушкина – популярный позитивный видеоблогер,участница одной из самых известных танцевальных команд России. Будут песни и зажигательныехореографические номера. Ожидается и много интересных гостей, лазерно-световое шоу, конкурсы и розыгрышипризов и многое другое.28 мая, вторникВ Театре на Юго-Западе покажут спектакль "Дракула", которыйпопробует показать известную легенду с другой стороны. Герои мечутся взамкнутом пространстве – будь то поросший мхом замок графа-вампира илилондонский салон, где собирается высшая знать. Их ведет желание запретного,стремление раскрыть тайны будущегои познать бессмертие, персонажи находятся в плену страстей. И только ВладДракула ищет покоя. Кто же он, страдалец или кровожадный убийца?В СК "Олимпийский" выступит супергруппа TheHollywood Vampires, в которую входят Джонни Депп, Элис Купер и гитаристAerosmith Джо Перри. “Это что-то, чего я никогда не делал, – признается ДжоПерри, – Я много джемил с другими коллективами, но это все это и рядом не стоитс этой группой”. “Я подхожу к актерской работе также, как и к музыке, – говоритДжонни Депп, – Здесь есть моменты, которые невозможно предугадать. Музыка –самый быстрый путь к эмоциям”. “Мы готовим новый альбом. Это будет новаяпластинка, на которой не будет кавер-версий. Только оригинальные вещи”, –говорит Элис Купер.30 мая, средаВ 75 павильоне ВДНХ стартует фестиваль анимациии детских развлечений "Мультимир", где соберутся крупнейшиероссийские и зарубежные анимационные студии, которые подарят юным гостямвстречу с любимыми персонажами, пригласят их в сказочные миры на своих площадках.Здесь можно будет встретиться с героями мультфильмов "Маша и Медведь","Фиксики", "Ми-Ми-Мишки", "Белка и Стрелка. Озорнаясемейка", "Смешарики", "Лунтик", "Летающиезвери", "Три котенка", "Защитники", "РобокарПолли", "Клуб Винкс", "Королевская академия" и многимидругими. Также ждут юных гостей легендарные персонажи студии "Союзмультфильм"– жители "Простоквашино", Чебурашка и Крокодил Гена, Винни Пух, волки заяц из "Ну погоди!". Зарубежная анимация будет представлена настендах телеканалов Cartoon, Tiji, Guli Girl. Гостей ждет масштабная развлекательная программа: Мульт-Квест,парад анимационных персонажей, грандиозный ежедневный концерт, игры, конкурсы,мастер-классы.В Центральном Доме Актера покажут спектакль "Теперь ты сноваБог" по одноименной пьесе шведского драматурга Андерса Дууса. Сюжет развиваетсявокруг абсолютно разных на первый взгляд подростков, которые случайно сталкиваютсяв пустом школьном коридоре. Он – хулиган, она – отличница. Его выгнали с урока по мировой религии зато, что он сказал, что считает себя лучше Бога, а она ушла сама, когда неполучила ответ на вопрос о том, почему Бог существует. Оказывается, что основныевопросы в жизни не меняются со временем. И самым главным в спектаклеоказывается вопрос не веры, а одиночества, которое так остро чувствует каждыйподросток.В СК "Олимпийский" отметит свое 50-летие культоваягруппа Deep Purple. Музыканты сыграют все лучшие хиты, а также новые песнидвадцатого студийного альбома "inFinite", который и стал поводом для мировоготурне. Организаторы отмечают, Иэн Гиллан, Роджер Гловер, Иэн Пейс, Стив Морс иДон Эйри – нестареющие рокеры продолжают путешествовать по всему миру с волнойхард-рока, заряжая бешенной энергетикой и драйвом всех своих поклонников.Каждый концерт группы – это виртуозное музыкальное исполнение, наполненноеимпровизациями и неожиданными ходами, нестареющие хиты и уникальное шоу.31 мая, четвергВ Вегас Сити Холле покажут известную рок-оперу "Юнона" и "Авось"композитора Алексея Рыбникова и поэта Андрея Вознесенского, премьера которойсостоялась в 1981 году в СССР . Вокальные номера были поставлены известнойпевицей Жанной Рождественской. Эту постановку увидели зрители Франции, США,Канады, Германии и многих других зарубежных стран, которые оценили ее подостоинству. Таким образом "Юнона" и "Авось" является одной из наиболеепопулярных и востребованных рок-опер в России и за рубежом.В Детском музыкальном театре имени Наталии Сац покажутспектакль "Аэлита". Это балет про космос и путешествие на Марс, в котором естьполеты в космической ракете, гонки на мотоциклах, революция и огромная неземнаялюбовь. Футуристический и романтический балет Кирилла Симонова по роману АлексеяТостого "Аэлита" на музыку Глиэра, безусловно, придется по нраву зрителям.В Государственном Кремлевском Дворце Симфонический оркестр"Русская Филармония" выступит с одной из своих лучших программ "Золотые хитырока". Зрителей ждет сочетание полноценного симфонического звучания и харизматичногорок-вокала шведов Магнуса Баклунда и Йохана Бодинга, а также итальянского певцаСимоне Романато. Будут исполнены хиты Deep Purple, Queen, Scorpions, Aerosmith, RollingStones, Europe. Помнению создателей проекта, симфонический оркестр обогащает палитру рока: ведь утакого звука иная фактура, и рок-музыка приобретает совершенно новое звучание,новые возможности, новую экспрессию.В "Известия Холле" большим сольным концертом отметит свойДень Рождения Владимир Кузьмин. Многогранная деятельность артиста, написавшегопервую песню в шесть лет, в роли композитора, поэта, певца, мультиинструменталистаза сорок лет на профессиональной сцене позволила выпустить несколько десятковальбомов и обрести множество преданных поклонников. Хиты "Пять минут от доматвоего", "Я не Казанова", "Сибирские морозы","Симона", "17 лет", "Тоска", "Лед слезыльет", "Еще вчера", "Голос", "Эй, красотка!" любимы и почитаемы публикой.В "Крокус Сити Холле" выступит молодая новозеландская певица Lorde– двукратная обладательница Grammy, а так же нескольких десятков знаковыхпремий и номинаций. Критики отмечают, что артистке удалось изменить ландшафтпопулярной музыки, оставаясь в стороне от стереотипных продюсерских уловок.Публика приняла певицу очень тепло. 714 миллионов просмотров одного толькоклипа на песню "Royals" на Ютуб о чем-то да говорит.В клубе "16 тонн" выступит Дельфин. Не такдавно артист выпустил новый альбом, с мощным и злым звучанием. В новых песняхсодержится отражение духа времени и некоторое раздражение. Мощь сменила грустьи подавленность, которая была присуща композициям последних лет.