Если думаете, куда бы
сходить в ближайшие дни за новыми яркими впечатлениями – обзор Dni.Ru обязательно вам поможет. Представляем самые интересные события на ближайшие семь дней.
Если думаете, куда бы
сходить в ближайшие дни за новыми яркими впечатлениями – обзор Dni.Ru обязательно вам поможет. Представляем самые интересные события на ближайшие семь дней.
25 мая, пятница
В "ГЛАВCLUB GREEN CONCERT" выступит группа "Серьга". Некогда
экс-басист легендарной "Бригады С" Сергей Галанин создал свой
собственный проект, которому сопутствовал успех – коллектив занял прочное место
среди корифеев отечественного рока. Хиты "Спокойной ночи", "А
что нам надо", "Страна чудес" по праву считаются классикой
жанра. У поклонников есть отличный шанс услышать любимые песни живьем.
В "Известия Холле" выступит группа Alai Oli. Публику ждут
яркие и наполненные жизнью запилы, любимые хиты, а также совсем свежие песни.
Буквально на днях вышел красочный 45-минутный фильм "Алиса" режиссера Виталия
Акимова, где задает тон вокалистка коллектива Ольга Маркес. Уже сейчас его
можно посмотреть в сети и проникнуться атмосферой.
26 мая, суббота
В Гостином Дворе состоится Шестнадцатый благотворительный
Венский Бал. 2018 год объявлен в России Годом русского балета – ему и будет
посвящен Шестнадцатый Венский Бал. Вместо традиционного оперного гала-концерта
гости увидят балет-гала с участием звезд мирового балета – Евгении Образцовой
(Большой театр), Кристины Шапран и Тимура Аскерова (Мариинский театр), Натальи
Сомовой, Георги Смилевски и Дмитрия Соболевского (театр имени Станиславского и
Немировича-Данченко). По традиции, бал откроют 120 пар дебютантов: незамужних
девушек от 16 до 23 лет и неженатых молодых людей от 18 до 28 лет. После
знаменитой фразы "Alles Walzer" – "Вальсируют все!" к
танцующим дебютантам присоединятся и гости. Они до полуночи будут танцевать
вальсы, польки и галопы, а после знаменитой русской полночной кадрили, – танго
и фокстроты, джайвы, квик-степы, ча-ча-ча и румбы под сопровождение симфонического
оркестра Москвы "Русская филармония" и одного из лучших танцевальных
оркестров России"Данс-лэнд". Венский Бал является благотворительным, в этом
году средства будут направлены в фонд Илзе Лиепы "Культура – детям".
С 26 мая по 25 августа в музее-усадьбе Кусково пройдет очередной
летний музыкальный фестиваль "Органные вечера в Кусково". Художественный руководитель
и организатор проекта – известная органистка Елена Привалова-Эпштейн. В афише
2018 года – ведущие российские органисты, звезды оперной сцены, солисты-инструменталисты
и ансамбли старинной музыки. Зрители услышат шедевры европейской и русской
классики, оригинальные программы этнической и средневековой музыки, джазовые
обработки и произведения современных композиторов. Откроет фестиваль один из лучших
коллективов-исполнителей музыки эпохи барокко – капелла "Золотой век" под
руководством Александра Листратова, в чьем арсенале старинные музыкальные
инструменты. Прозвучат произведения И. С. Баха, А. Вивальди и их современников.
В арт-пространстве NOL состоится благотворительный фестиваль
поэзии "#вЖЫвую", посвященный выходу книги лучших стихотворений проекта "Живые
поэты". На мероприятии выступят поэты Леха Никонов и Дмитрий Воденников, Яшка
Казанова и Андрей Орловский, композитор Миша Мищенко, музыканты Саша Гагарин
("Сансара"), Алексей Румянцев ("Пионерлагерь Пыльная Радуга") и Вадик Королев
(OQJAV), авторы и друзья проекта из Санкт-Петербурга, Воронежа, Минска, Самары
и Днепропетровска. Часть выручки с фестиваля организаторы направят
тяжелобольным детям – подопечным благотворительного фонда "Линия жизни".
С 26 по 28 мая на сцене Концертного зала "Королевский" будет
блистать Международный (EFF), который проводится с 1980 года и является вторым по
значимости музыкальным событием в Европе после песенного конкурса
"Евровидение". Принимающей стороной фестиваля станет радиостанция
"Орфей", входящая в состав Европейского вещательного союза (ЕВС).
В Центре фотографии имени братьев Люмьер в рамках Международного
фестиваля актуальной фотографии и фотокниги PHOTOBOOKFEST 2018 вниманию гостей
представляется проект "NOOR. Иди и смотри" – первая в России выставка
фотоагентства NOOR, отражающая проблемы последнего десятилетия в фотографиях,
мультимедиа проектах и журналистских материалах ведущих мировых
фотожурналистов. NOOR позволяет фотографам сохранять свою независимость;
выбирать темы для съемок; вести долгосрочные проекты, на которые не решаются
печатные издания; а также рассказывать об историях, которым не хватает
фотосвидетельств. В рамках выставки также состоится образовательная программа с
участием членов агентства NOOR и специалистов по фотографии из Нидерландов.
В Парке киноприключений "Мастер Панин" покажут трюковое шоу от объединения
каскадеров "Мастер" – "Искусство невозможного". Зрителей будут ждать яркие и захватывающие
номера на автомобилях в стиле "Безумного Макса", высотная акробатика,
сумасшедший фристайл на горящих мотоциклах и даже каскадерская свадьба – эти и
многие другие трюки высшего пилотажа войдут в программу. Специальными гостями
шоу станут звезды отечественного кино: Владимир Епифанцев, Иван Охлобыстин,
Гоша Куценко и другие. Имя главного звездного гостя держится в секрете —
известно лишь, что это актер первой величины.
В "Крокус Сити Холле" пройдет Церемония награждения Премии
телеканала RU.TV, которой в этом году исполняется 8 лет. По ковровой дорожке пройдут
появляются светские львы и звезды.
Музыканты готовят покажут сногсшибательные наряды, эффектные музыкальные и
танцевальные номера.
В клубе "16 Тонн" певица Мара со своим коллективом представит
песни с нового альбома-манифеста "Русская Звезда". Свежий материал призывает к
преображению, объединению, тотальному подъему и мощному движению вперед. Жанрово
– это настоящий шквалистый риффовый рок, жесткий и бескомпромиссный. Увидеть,
как изменилось творчество артистки за последние годы, можно будет увидеть
лично.
27 мая, воскресенье
В "Школе современной пьесы" состоятся финальные
показы драмы "Русское варенье". Это ироничная история о современной русской
интеллигентной семье, застрявшей на своей даче, потеряв счет времени. Крыша
протекает, пустые дверные проемы, шаткие и скрипучие ступени лестниц,
рассохшаяся мебель в старых и пыльных чехлах. Дом рушится, а с ним и судьбы
домочадцев. К чему же все приведет?
В Светлановском зале Московского Международного Дома музыки
пройдет концерт армянского скрипача-виртуоза из Испании Ара Маликяна в рамках
мирового тура "Невероятное путешествие скрипки". Будут исполнены классические
мировые шедевры Вивальди, Моцарта, Паганини и других великих композиторов, роковые композиции Led Zeppelin, Джимми
Хендрикса и Дэвида Боуи в
оригинальной интерпретации, а также собственные произведения. Это будет разрыв
шаблонов, отсутствие границ и рамок, живые эмоции, юмор в сочетании с уникальной
техникой игры на скрипке – равнодушными не останутся даже искушенные зрители.
В Adrenaline Stadium состоится дискотека для подростков #kidsparty
"ЛИМОНАД с Катей Адушкиной!". Катя Адушкина – популярный позитивный видеоблогер,
участница одной из самых известных танцевальных команд России. Будут песни и зажигательные
хореографические номера. Ожидается и много интересных гостей, лазерно-световое шоу, конкурсы и розыгрыши
призов и многое другое.
28 мая, вторник
В Театре на Юго-Западе покажут спектакль "Дракула", который
попробует показать известную легенду с другой стороны. Герои мечутся в
замкнутом пространстве – будь то поросший мхом замок графа-вампира или
лондонский салон, где собирается высшая знать. Их ведет желание запретного,
стремление раскрыть тайны будущего
и познать бессмертие, персонажи находятся в плену страстей. И только Влад
Дракула ищет покоя. Кто же он, страдалец или кровожадный убийца?
В СК "Олимпийский" выступит супергруппа The
Hollywood Vampires, в которую входят Джонни Депп, Элис Купер и гитарист
Aerosmith Джо Перри. “Это что-то, чего я никогда не делал, – признается Джо
Перри, – Я много джемил с другими коллективами, но это все это и рядом не стоит
с этой группой”. “Я подхожу к актерской работе также, как и к музыке, – говорит
Джонни Депп, – Здесь есть моменты, которые невозможно предугадать. Музыка –
самый быстрый путь к эмоциям”. “Мы готовим новый альбом. Это будет новая
пластинка, на которой не будет кавер-версий. Только оригинальные вещи”, –
говорит Элис Купер.
30 мая, среда
В 75 павильоне ВДНХ стартует фестиваль анимации
и детских развлечений "Мультимир", где соберутся крупнейшие
российские и зарубежные анимационные студии, которые подарят юным гостям
встречу с любимыми персонажами, пригласят их в сказочные миры на своих площадках.
Здесь можно будет встретиться с героями мультфильмов "Маша и Медведь",
"Фиксики", "Ми-Ми-Мишки", "Белка и Стрелка. Озорная
семейка", "Смешарики", "Лунтик", "Летающие
звери", "Три котенка", "Защитники", "Робокар
Полли", "Клуб Винкс", "Королевская академия" и многими
другими. Также ждут юных гостей легендарные персонажи студии "Союзмультфильм"
– жители "Простоквашино", Чебурашка и Крокодил Гена, Винни Пух, волк
и заяц из "Ну погоди!". Зарубежная анимация будет представлена на
стендах телеканалов Cartoon, Tiji, Guli Girl. Гостей ждет масштабная развлекательная программа: Мульт-Квест,
парад анимационных персонажей, грандиозный ежедневный концерт, игры, конкурсы,
мастер-классы.
В Центральном Доме Актера покажут спектакль "Теперь ты снова
Бог" по одноименной пьесе шведского драматурга Андерса Дууса. Сюжет развивается
вокруг абсолютно разных на первый взгляд подростков, которые случайно сталкиваются
в пустом школьном коридоре. Он – хулиган, она – отличница. Его выгнали с урока по мировой религии за
то, что он сказал, что считает себя лучше Бога, а она ушла сама, когда не
получила ответ на вопрос о том, почему Бог существует. Оказывается, что основные
вопросы в жизни не меняются со временем. И самым главным в спектакле
оказывается вопрос не веры, а одиночества, которое так остро чувствует каждый
подросток.
В СК "Олимпийский" отметит свое 50-летие культовая
группа Deep Purple. Музыканты сыграют все лучшие хиты, а также новые песни
двадцатого студийного альбома "inFinite", который и стал поводом для мирового
турне. Организаторы отмечают, Иэн Гиллан, Роджер Гловер, Иэн Пейс, Стив Морс и
Дон Эйри – нестареющие рокеры продолжают путешествовать по всему миру с волной
хард-рока, заряжая бешенной энергетикой и драйвом всех своих поклонников.
Каждый концерт группы – это виртуозное музыкальное исполнение, наполненное
импровизациями и неожиданными ходами, нестареющие хиты и уникальное шоу.
31 мая, четверг
В Вегас Сити Холле покажут известную рок-оперу "Юнона" и "Авось"
композитора Алексея Рыбникова и поэта Андрея Вознесенского, премьера которой
состоялась в 1981 году в СССР . Вокальные номера были поставлены известной
певицей Жанной Рождественской. Эту постановку увидели зрители Франции, США,
Канады, Германии и многих других зарубежных стран, которые оценили ее по
достоинству. Таким образом "Юнона" и "Авось" является одной из наиболее
популярных и востребованных рок-опер в России и за рубежом.
В Детском музыкальном театре имени Наталии Сац покажут
спектакль "Аэлита". Это балет про космос и путешествие на Марс, в котором есть
полеты в космической ракете, гонки на мотоциклах, революция и огромная неземная
любовь. Футуристический и романтический балет Кирилла Симонова по роману Алексея
Тостого "Аэлита" на музыку Глиэра, безусловно, придется по нраву зрителям.
В Государственном Кремлевском Дворце Симфонический оркестр
"Русская Филармония" выступит с одной из своих лучших программ "Золотые хиты
рока". Зрителей ждет сочетание полноценного симфонического звучания и харизматичного
рок-вокала шведов Магнуса Баклунда и Йохана Бодинга, а также итальянского певца
Симоне Романато. Будут исполнены хиты Deep Purple, Queen, Scorpions, Aerosmith, Rolling
Stones, Europe. По
мнению создателей проекта, симфонический оркестр обогащает палитру рока: ведь у
такого звука иная фактура, и рок-музыка приобретает совершенно новое звучание,
новые возможности, новую экспрессию.
В "Известия Холле" большим сольным концертом отметит свой
День Рождения Владимир Кузьмин. Многогранная деятельность артиста, написавшего
первую песню в шесть лет, в роли композитора, поэта, певца, мультиинструменталиста
за сорок лет на профессиональной сцене позволила выпустить несколько десятков
альбомов и обрести множество преданных поклонников. Хиты "Пять минут от дома
твоего", "Я не Казанова", "Сибирские морозы",
"Симона", "17 лет", "Тоска", "Лед слезы
льет", "Еще вчера", "Голос", "Эй, красотка!
" любимы и почитаемы публикой.
В "Крокус Сити Холле" выступит молодая новозеландская певица Lorde
– двукратная обладательница Grammy, а так же нескольких десятков знаковых
премий и номинаций. Критики отмечают, что артистке удалось изменить ландшафт
популярной музыки, оставаясь в стороне от стереотипных продюсерских уловок.
Публика приняла певицу очень тепло. 714 миллионов просмотров одного только
клипа на песню "Royals" на Ютуб о чем-то да говорит.
В клубе "16 тонн" выступит Дельфин. Не так
давно артист выпустил новый альбом, с мощным и злым звучанием. В новых песнях
содержится отражение духа времени и некоторое раздражение. Мощь сменила грусть
и подавленность, которая была присуща композициям последних лет.