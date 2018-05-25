КНДР по-прежнему настроена провести переговоры в США в любое время, несмотря на отмену американским президентом встречи, намеченной на 12 июня. Об этом заявил замглавы северокорейского МИД Ким Ке Гван.

КНДР по-прежнему настроена провести переговоры в США в любое время, несмотря на отмену американским президентом встречи, намеченной на 12 июня. Об этом заявил замглавы северокорейского МИД Ким Ке Гван.Высокопоставленный дипломат сделал заявление через несколько часов после того, как Дональд Трамп направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну послание. В нем Трамп заявил, что саммит, назначенный на 12 июня в Сингапуре, не состоится якобы из-за последних "враждебных" заявлений Пхеньяна, сообщает РИА Новости."Мы выражаем готовность сесть лицом к лицу с США и решать вопросы в любое время и в любом формате", — заявил северокорейский дипломат.По его словам, решение Трампа отменить встречу демонстрирует, насколько серьезной остается враждебность между США и КНДР."Наша приверженность тому, чтобы делать все возможное для достижения мира и стабильности во всем мире и на Корейском полуострове, остается неизменной, и мы открыты для того, чтобы предоставить время и возможность США", — сказал замглавы МИД КНДР.