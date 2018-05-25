Бетонная плита завалила гусеничный кран, который рухнул на проезжую часть в Йошкар-Оле. Изумленные очевидцы сняли на видео крушение махины.

Бетонная плита "завалила" гусеничный кран, который рухнул на проезжую часть в Йошкар-Оле. Изумленные очевидцы сняли на видео крушение махины.Инцидент произошел около шести часов вечера в четверг, 24 мая, на улице Эшкинина. Причиной же, как уточняет pg12.ru, стало несоответствие грузоподъемных характеристик крана и веса самой плиты.На кадрах видно, как кран медленно кренится и падает на проезжую часть, по которой ехали автомобили. По счастью никто из водителей не пострадал, однако движение на этом участке дороге было заблокировано на несколько часов, пока другой кран не поднял "сотоварища".