Юморист и ведущий Максим Галкин показал поклонникам раритетную фотографию. На ней молодая Алла Пугачева запечатлена вместе с родителями Максима.

Юморист и ведущий Максим Галкин показал поклонникамраритетную фотографию. На ней молодая Алла Пугачева запечатлена вместе с родителямиМаксима.Галкин опубликовал в своем Instagram пожелтевший от временичерно-белый снимок. "Фотобомба из прошлого 👍🤩 1979 год ГДР.Мои родители на ужине с Аллой (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписал артист ниже.И действительно, на фотографии рядом с накрытым столомсобралась группа людей, среди которых присутствует Примадонна и родителиМаксима. Поклонники тут же принялись комментировать увиденное на экране.ПользователиСети заметили, что юморист очень похож на мать, которая, как видно на снимке, на былакрасавицей. "Мама такая красавица и папа очень интересный,видно, что семья хорошая", "Максим,какие красивые у Вас родители💚💚💚", "Очень миловидная женщина, Ваша мама", -восхищались женщиной фанаты Галкина.К обсуждению присоединился и певец Филипп Киркоров. "А ты где?"– с издевкой спросил бывший муж Пугачевой нынешнего. "Под столом, мне три года",– ответил не растерявшийся Максим.Пользователи Сети тут же принялись подбрасывать идеи, гдееще мог быть маленький Галкин, пока его родители проводили время с АллойБорисовной. "НА КОЛЕНЯХ У АЛЛЫ😁", "еще не родился ☺️😁", "АМаксим у маме в животе😂😂😂😂", "Вногах у Аллы😊 с детства","Вынашиваете коварный план?😜", "а где были вы,Филипп??????", "а Макс на горшочке😄", "ондома в манеже тусит😂😂😂🔥🔥🔥👌🏽", "Где,где?В проекте еще...", "в садике)", "Киркоров завидует", "Так Аллу еще никто не тролил 😂😂😂", – предлагали варианты фанаты.Добавим, что максим Галкин в раннем детстве жил с родителямив Германии. "Когда мне было три года, я бежал к родителям и говорил: "Пагачевупоказывают". В детстве мне именно так ее фамилия слышалась. В то время Аллабыла с концертами в Германии, где мы жили, и познакомилась с моими родителями.Мама эту историю ей рассказала", – рассказал как-то артист сайту "Комсомольскаяправда".