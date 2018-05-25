Смертельная авария в Собинском районе. Погиб мотоциклист. По предварительной информации полиции, ДТП произошло на 169 километре М7. 34-летний житель Собинского района, управляя мотоциклом «Сузуки», не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего «Рено Магнум» с полуприцепом.

Смертельная авария в Собинском районе. Погиб мотоциклист. По предварительной информации полиции, ДТП произошло на 169 километре М7. 34-летний житель Собинского района, управляя мотоциклом Сузуки, не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего Рено Магнум с полуприцепом. И совершил с ним столкновение. Удар о большегруз был такой силы, что не спас даже шлем. От полученных травм мотоциклист скончался на месте происшествия. Госавтоинспекции проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.