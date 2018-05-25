Известный голливудский актер Морган Фримен сделал заявление после того, как несколько женщин обвинили его в сексуальных домогательствах. Артист извинился и сказал, что никого не хотел обидеть.

Известный голливудский актер Морган Фримен сделал заявление после того, как несколько женщин обвинили его в сексуальных домогательствах. Артист извинился и сказал, что никого не хотел обидеть.Голливуд продолжает лихорадить из-за скандалов о сексуальных домогательствах среди актеров и продюсеров. Не успела улечься шумиха вокруг известного, успешного и уважаемого (до недавнего времени) Харви Вайнштейна, как под раздачу попал актер Морган Фримен. То обстоятельство, что именитому артисту 80 лет и он вряд ли способен на секс-подвиги и насилие, никого не волнует.Все началось с того, что несколько женщин обвинили Моргана Фримена в неподобающем поведении. Дескать, голливудский актер отпускал пошлые шуточки и пристально разглядывал их грудь. Так, одна дама пожаловалась, что во время съемок комедии "Уйти красиво" три года назад Фримен приставал к ней, пытался задрать юбку и интересовался, носит ли она нижнее белье.А в 2012 году на съемках картины "Иллюзия обмана" престарелый Морган несколько раз высказывался о частях тела партнерши, из-за чего, по словам женщины, она чувствовала себя на площадке крайне не комфортно. Некоторые женщины жаловались, что голливудский актер, едва познакомившись, мог ляпнуть пошлую шутку или откровенно разглядывал их грудь.Морган Фримен отреагировал на обвинения. Престарелый актер сделал заявление, в котором попросил прощения за свои действия. "Любой, кто знает меня или работал со мной, знает, что я не тот, кто охотно оскорблял бы или сознательно заставлял кого-то чувствовать себя неловко. Я извиняюсь перед теми, кто чувствовал себя неудобно или неуважительно, у меня никогда не было подобных намерений", – цитирует Моргана Фримена NBC News.Отметим, что ранее артисту приписывали куда худший проступок. В СМИ всплыла информация, что актер состоял в сексуальной связи с собственной внучкой. Отметим, что И`Дена Хайнс приходилось ему не родной, а сводной родственницей. Девушка была внучкой первой жены Моргана Фримена Жаннет. У них были такие теплые отношения, что это наводило людей на недобрые мысли.А летом 2015 года девушку жестоко убили. Свидетель трагедии рассказал, что преступник (который, как позже выяснилось, был ее бывшим любовником) набросился на Хайнс с криками: "Убирайся, дьявол, я изгоняю тебя!" После этого он нанес девушке несколько ударов ножом.