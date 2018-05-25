Задержан начальник кемеровского областного управления МЧС Александр Мамонтов. В его отношении и отношении начальника отдела надзора областного МЧС по городу Кемерово Григория Терентьева возбуждены уголовные дела.

Задержан начальник кемеровского областного управления МЧС Александр Мамонтов. В его отношении и отношении начальника отдела надзора областного МЧС по городу Кемерово Григория Терентьева возбуждены уголовные дела. По делу о гибели людей при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" они обвиняются в халатности и растрате.Вопреки требованиям федерального закона Мамонтов и Терентьев не запланировали и не провели с июня 2015 по апрель 2018 года проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации "Зимней вишни", отметила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. При этом проверка противопожарной безопасности должна была пройти в кемеровском торговом центре в марте 2018 года.Но 25 марта 2018 года при пожаре в "Зимней вишне" погибли 60 человек, при этом 37 из них – это дети и подростки. Они получили термические ожоги, отравились угарным газом и продуктами горения.Проверка в МЧС после пожара выявила растрату средств в размере миллиона 800 тысяч рублей."В настоящее время Мамонтов задержан, с Терентьевым проводятся следственные действия", — отметила Светлана Петренко.При этом Светлана Петренко подчеркнула, что Следственный комитет России обратится в суд для избрания Григорию Терентьеву меры пресечения в виде содержания под стражей.