Глава Франции Эммануэль Макрон во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Константиновском дворце сообщил о намерении посетить чемпионат мира по футболу-2018. Правда, его приезд на турнир будет зависеть от выступления французской сборной.

Глава Франции Эммануэль Макрон во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Константиновском дворце сообщил о намерении посетить чемпионат мира по футболу-2018. Правда, его приезд на турнир будет зависеть от выступления французской сборной.Как сообщает Reuters, Макрон заявил, что не сможет оказать поддержку национальной команде на ранних этапах чемпионата мира, поскольку будет занят в это время. Если же "трехцветные" дойдут до полуфинала, тогда президент Франции приедет в Россию.Напомним, что на групповом этапе французские футболисты сыграют с командами Австралии, Перу и Дании.