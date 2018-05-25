Гостьей очередного выпуска программы Андрей Малахов. Прямой эфир стал Дана Борисова. Но знаменитую телеблондинку многие не узнали.

Гостьей очередного выпуска программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" стал Дана Борисова. Но знаменитую телеблондинку многие не узнали."Андрей Малахов, люблю тебя. И безумно рада, что все недопонимания исчезли. Рада,что смогла глаза в глаза поблагодарить за свои год и ЦЕЛЫЙ МЕСЯЦ ТРЕЗВОСТИ. Ты лучший!", – подписала снимок с ведущим из киностудии имени Горького, где проходят съемки его ток-шоу.Но поклонники фотографию не оценили и набросились на Борисову с критикой. "Как тяжело отразилась болезнь на внешности. Впервые вижу такую разницу между человеком ведущим передачи о военных и как Вы выглядите сейчас. Это просто жуть!Сколько и чего нужно было употреблять, чтоб даже в чистоте так выглядеть?!", Так вы же давно постите, что ведете трезвый образ жизни (больше года) Срываетесь что ли?", – недоумевают поклонники.И их можно понять. Ведь ещев начале весны Борисова заявила в интервью: "Мой путь – трезвость. Я никогда с него не сойду. Обхожу стороной полки со спиртным в магазинах. В Новый год, дабы не пить шампанское, просто легла спать. Хотя враги очень ждут, чтобы я оступилась. Не будет этого. Я Трезвая уже 11 месяцев. Готова сдать анализы на алкоголь и наркотики, чтобы доказать, что чиста. Честно говоря, я больше всего опасаюсь срыва по алкоголю, наркотики – забытая тема, не вызывает страха. А алкоголь – он все время рядом, в магазинах..."А теперь пишет, что трезвая всего месяц... Но, в любом случае, хочется пожелать ей силы духа и мужества не поддаваться соблазнам зеленого змия.