Мировая экономика беременна цифровизацией. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Мировая экономика "беременна" цифровизацией. Обэтом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседанияПетербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."Вот господин Шохин (глава Российского союза промышленникови предпринимателей Александр Шохин) сказал, что я заболел в прошлом годуцифровизацией. Я здоров", – заявил глава российского государства. По егословам, мировая экономика "беременна" цифровизацией. Беременность же,добавил президент, это нормальное состояние, а не болезнь.Шохин в ответ подчеркнул, что о "болезницифровизацией" ранее заявлял бывший вице-премьер Игорь Шувалов. "Теперьпонятно, почему его нет в правительстве", – пошутил руководитель союзапромышленников и предпринимателей.Продолжая дискуссию, Владимир Путин отметил, что всовременном мире знания и компетенции людей имеют все большее влияние на ростэкономики. Он отметил, что появляются технологии, которые совсем недавноневозможно было представить. По словам главы государства, успешным в новом миреможет стать только тот, кто эффективности использует эти возможности.О цифровизации экономики говорили еще в ходе прошлогоднегопетербургского экономического форума. Тогдашний первый вице-премьер ИгорьШувалов рассказал, что президент хорошо разбирается в технологии блокчейн,понимает высокие технологии и активно ими интересуется.Петербургский международный экономический форум продлится до26 мая. Центральное событие площадки – пленарное заседание. Помимо ВладимираПутина, в нем принимают участие президент Франции Эммануэль Макрон,премьер-министр Японии Синдзо Абэ и глава Международного валютного фондаКристин Лагард.