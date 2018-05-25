Мировая экономика беременна цифровизацией. Об
этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания
Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Мировая экономика "беременна" цифровизацией. Об
этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания
Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Вот господин Шохин (глава Российского союза промышленников
и предпринимателей Александр Шохин) сказал, что я заболел в прошлом году
цифровизацией. Я здоров", – заявил глава российского государства. По его
словам, мировая экономика "беременна" цифровизацией. Беременность же,
добавил президент, это нормальное состояние, а не болезнь.
Шохин в ответ подчеркнул, что о "болезни
цифровизацией" ранее заявлял бывший вице-премьер Игорь Шувалов. "Теперь
понятно, почему его нет в правительстве", – пошутил руководитель союза
промышленников и предпринимателей.
Продолжая дискуссию, Владимир Путин отметил, что в
современном мире знания и компетенции людей имеют все большее влияние на рост
экономики. Он отметил, что появляются технологии, которые совсем недавно
невозможно было представить. По словам главы государства, успешным в новом мире
может стать только тот, кто эффективности использует эти возможности.
О цифровизации экономики говорили еще в ходе прошлогоднего
петербургского экономического форума. Тогдашний первый вице-премьер Игорь
Шувалов рассказал, что президент хорошо разбирается в технологии блокчейн,
понимает высокие технологии и активно ими интересуется.
Петербургский международный экономический форум продлится до
26 мая. Центральное событие площадки – пленарное заседание. Помимо Владимира
Путина, в нем принимают участие президент Франции Эммануэль Макрон,
премьер-министр Японии Синдзо Абэ и глава Международного валютного фонда
Кристин Лагард.