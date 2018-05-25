Британская
актриса и телеведущая Данниэлла Уэстбрук попала в крайне неприятную ситуацию из-за пристрастия к выпивке. Ролик с
участием знаменитости на PornHub нашел ее сын.
Британская
актриса и телеведущая Данниэлла Уэстбрук попала в крайне неприятную ситуацию из-за пристрастия к выпивке. Ролик с
участием знаменитости на PornHub нашел ее сын.
В Сеть
попало видео, на котором Уэстбрук снимала сама в домашней сауне, будучи сильно "под
градусом". Оно предназначалось для ее бойфренда. Но актриса потеряла телефон,
на который велась съемка. Поле этого ролик сексуального характера появился в интернете.
Сначала Даниэлла не расстроилась, поскольку, по ее мнению, на
видео она "хорошо выглядела". Однако через некоторое время о записи,
опубликованной на порносайте PornHub, узнал ее сын Кай Дженкинс. Скриншоты
видео ему прислали друзья, сообщает The Sun.
Вот тогда то
Уэстбрук стало по-настоящему стыдно. "Я чувствовала себя на грани, потому что
это мой ребенок. Он вне себя, и я чувствую себя ужасно", – поделилась 44-летняя
женщина. Она попыталась удалить копии файла из Сети и заявила, что раскаивается
в том, что сделала.
Ведущая
призналась, что, когда сильно напивается, то забывает о том, что она мать. "Не
давайте мне пить и мой телефон, а еще не оставляйте меня одну дома", – попросила
она.
Напомним,
ранее казус произошел в эфире телепрограммы "Доброе утро,
Британия" с приглашенным ведущим Беном Фоглом. Он посетил
шоу, чтобы рассказать о недавнем покорении Эвереста. При этом он надел очень
короткие шорты, которые чересчур оголили его ноги. Когда гость сидел в кресле,
со стороны казалось, что на нем вовсе не было одежды ниже пояса. На это
сразу обратили внимание зрители и высмеяли Фогла.