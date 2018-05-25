Британская актриса и телеведущая Данниэлла Уэстбрук попала в крайне неприятную ситуацию из-за пристрастия к выпивке. Ролик с участием знаменитости на PornHub нашел ее сын.

Британскаяактриса и телеведущая Данниэлла Уэстбрук попала в крайне неприятную ситуацию из-за пристрастия к выпивке. Ролик сучастием знаменитости на PornHub нашел ее сын.В Сетьпопало видео, на котором Уэстбрук снимала сама в домашней сауне, будучи сильно "подградусом". Оно предназначалось для ее бойфренда. Но актриса потеряла телефон,на который велась съемка. Поле этого ролик сексуального характера появился в интернете.Сначала Даниэлла не расстроилась, поскольку, по ее мнению, навидео она "хорошо выглядела". Однако через некоторое время о записи,опубликованной на порносайте PornHub, узнал ее сын Кай Дженкинс. Скриншотывидео ему прислали друзья, сообщает The Sun.Вот тогда тоУэстбрук стало по-настоящему стыдно. "Я чувствовала себя на грани, потому чтоэто мой ребенок. Он вне себя, и я чувствую себя ужасно", – поделилась 44-летняяженщина. Она попыталась удалить копии файла из Сети и заявила, что раскаиваетсяв том, что сделала.Ведущаяпризналась, что, когда сильно напивается, то забывает о том, что она мать. "Недавайте мне пить и мой телефон, а еще не оставляйте меня одну дома", – попросилаона.Напомним,ранее казус произошел в эфире телепрограммы "Доброе утро,Британия" с приглашенным ведущим Беном Фоглом. Он посетилшоу, чтобы рассказать о недавнем покорении Эвереста. При этом он надел оченькороткие шорты, которые чересчур оголили его ноги. Когда гость сидел в кресле,со стороны казалось, что на нем вовсе не было одежды ниже пояса. На этосразу обратили внимание зрители и высмеяли Фогла.