Когда летом 2017 Малежик попал в больницу, многие боялись самого страшного. Состояние исполнителя хитов Провинциалка и Попутчица было тяжелым. И даже сегодня он не может сегодня вспоминать те дни.

Когда летом 2017 Малежик попал в больницу, многие боялись самого страшного. Состояние исполнителя хитов "Провинциалка" и "Попутчица" было тяжелым. И даже сегодня он не может сегодня вспоминать те дни."В те дни я выглядел как Терминатор, – вспоминает Малежик. – У меня была такая трубочка, меня кормили через нос. Месяца полтора это продолжалось... Вообще хочу сказать, мы часто себе пророчим какие-то вещи, о которых не стоит говорить. Помню, на одном из концертов я пошутил про любовниц в пампесах. После концерта ко мне подходит один дядька и говорит: "А тебе в голову не пришло, что в старости тоже памперсами пользуются?". И вот я прошел через памперсы".О том, что выступать он больше не сможет, Малежик старался не думать. Практически через неделю мне в больницу привезли гитару. Левая рука функционировала как у здорового человека, я аккорд взял. А правой просто не попал по струнам... Где-то через месяц уже кое-что смог сыграть. Но, конечно, до сих пор той своей прежней формы не достиг".Певец считает, что во многом причиной инсульта стал его юбилейный концерт в Кремле. "Он стал одним из основных ударов по здоровью. Но для меня этот концерт был важным этапом. В тот день я пять часов репетировал, а потом было еще три часа живого звука", – вздыхает артист.Но уже осенью 2017-го Малежик снова вышел на сцену. "Стал петь, но давление улетело под 190. Там сидели два человека из скорой помощи. ну и жена, которая все время порывалась меня остановить, но ее удерживали. Но этот концерт для меня с одной стороны – сильный эмоциональый стресс, а с другой – не менее сильная эмоциональная подпитка", – цитирует Малежика газета