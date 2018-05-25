В первый день русского Давоса были подписаны десятки соглашений. Прозвучали и важные заявление обновленного правительства. Так, глава Счетной палаты Алексей Кудрин призвал коллег повысить зону отсечения сверхдоходов от продажи нефти, а первый вице-премьер Антон Силуанов заверил, что в ближайшие шесть лет налоги повышаться не будут.

В первый день "русского Давоса" были подписаны десятки соглашений. Прозвучали и важные заявление обновленного правительства. Так, глава Счетной палаты Алексей Кудрин призвал коллег повысить зону отсечения сверхдоходов от продажи нефти, а первый вице-премьер Антон Силуанов заверил, что в ближайшие шесть лет налоги повышаться не будут.Цифровизация, человеческий капитал и рост ВВП — темы для обсуждения в первый день работы форума в Санкт-Петербурге были самыми разнообразными. Так, глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что на денежно-кредитную политику не повлияет выбор правительством источников для финансирования госпрограмм."У нас сейчас политика пока остается умеренно жесткой, у нас есть люфт снижения ставки до нейтральной политики. Но в зависимости от тех решений, которые будут приниматься, мы будем смотреть на темпы снижения. Во всяком случае мы можем медленнее снижать ставку, но наш прогноз говорит о том, что нам не придется ее повышать ставку. Это был бы нежелательный вариант для экономики", — заявила она.Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что главные подходы к макроэкономической политике сохранятся, чтобы и в дальнейшем экономика страны могла быть устойчивой перед колебаниями внешней конъюнктуры. Кроме того, в этом году ждут и рекордного объема сделок в рамках проектного финансирования."Я думаю, в целом по 2018 году объем сделок и проектов, над которыми у нас будет вестись работа, превысит один триллион рублей", — сказал Максим Орешкин.Алексей Кудрин заявил, что цифровизация экономики положительно повлияет на темпы роста ВВП. Новый формат изменит и жизнь граждан."Экономика, построенная на обеспечении бесшовной миграции данных, на их обработке с помощью невиданных доселе мощных алгоритмов — конечно, это все принесет абсолютно новые дивиденды. Это в здравоохранении — десятки тысяч сохраненных жизней. Это абсолютно новая скорость перемещения товаров. Это абсолютно новые сервисы, которые уже входят в нашу жизнь", — говорит Максим Акимов, заместитель председателя правительства РФ.В студии нашего канала успели обсудить и другие актуальные вопросы. Так, правительство пока еще не приняло окончательного решения по повышению пенсионного возраста. С самозанятым населением определенности больше."Сейчас министерство финансов работает над этой темой. Планируем, что до начала июня отработаем и согласуем механизмы, которые позволят нам поэтапно выявлять это самозанятое население с целью последующей уплаты ими в том числе страховых взносов в систему обязательного социального страхования", — заявила Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства РФ.На полях форума заключили и первые соглашения. Так, ВТБ продал почти 12% акций "Магнита", сумма сделки не разглашается. "Роснефть", ВЭБ и "ВЭБ-лизинг" подписали соглашение о сотрудничестве по лизинговым сделкам общим объемом до 400 млрд рублей. "Росатом" только готовится поставить подписи под новыми контрактами."Мы планируем закрепить новые направления стратегического сотрудничества между Россией и Францией. Мы выходим на соответствующий документ вместе с Директоратом по атомной энергии Французской Республики. И этот самый документ определяет пять сфер на следующем этапе стратегического сотрудничества наших стран", — говорит Алексей Лихачев, гендиректор "Росатома".Вопросам энергетики уделяют особое внимание. Глава российского Минэнерго встречается с коллегой из Саудовской Аравии, речь идет о сделке ОПЕК+. Ее результаты уже положительно отразились на балансе спроса и предложения. Цена на нефть колеблется в районе отметки 80 долларов за баррель."Я думаю, цена 80 долларов — это сегодня достаточно комфортная цена; она выше той, на что мы ориентировались, потому что, как правило, 70-75 — это тот ориентир, на который и нацеливались наши соглашения со странами ОПЕК. Я надеюсь, что эта гибкая реакция на рынок не даст возможности резко упасть цене нефти, и цена должна быть комфортной не только для производителей, но и для потребителей", — заявил Вагит Алекперов, президент ПАО "Лукойл"."Мы планировали достаточно агрессивный рост нашей добычи, — говорит Александр Дюков, гендиректор компании "Газпром нефть". — Сейчас мы вынуждены темпы роста добычи сдерживать — это минус. С другой стороны, эта сделка позволила сбалансировать рынок, выросла цена, мы заработали — это плюс. Если оценивать сделку в целом, то плюсов в ней больше чем минусов. Рынок сбалансирован. А это важно для производителей и потребителей".Обсудили и вопросы экологии. Как заявил Сергей Иванов, одинаковых решений по утилизации мусора для всех регионов России быть не может. Отдельно коснулись и вопросов лицензирования."Сегодня много об этом говорилось, в том числе о лицензировании, о том, что общественники-экологи — сама по себе идея достойна жизни и уважения. Но ответственность за то, что те или иные вердикты, решения, предложения выносятся такими людьми, должна быть все-таки высокой, потому что часто под флагом общественников люди предлагают или решают совершенно иные вопросы, не связанные с экологией", — говорит Сергей Иванов, специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.Форум по праву носит статус международного. Здесь обсуждаются не только вопросы внутренней российской повестки. Как заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, одна из главных целей, стоящих перед ведомством — развитие международной кооперации экспорта."На самом деле рост составил более 20%, что тоже неплохо, но у нас более амбициозная задача стоит на будущее. Поэтому мы должны создавать инновационную продукцию, которая востребована не только на внутреннем рынке, но в первую очередь на внешнем", — сказал он.В первый день форума подписали не один десяток соглашений, точная цифра и сумма будет известна на следующий день, а он обещает быть насыщенным. Днем состоится пленарное заседание, в котором принимает участие глава государства и почетные гости.