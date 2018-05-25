Врач-сексолог, кандидат медицинских
наук Александр Полеев рассказал,
как и почему сексуальная жизнь влияет на внешность. Женская красота напрямую
зависит от регулярности половой жизни.
Врач-сексолог, кандидат медицинских
наук Александр Полеев рассказал,
как и почему сексуальная жизнь влияет на внешность. Женская красота напрямую
зависит от регулярности половой жизни.
Для того, чтобы секс имел
положительный эффект, он должен быть не дежурным, а полноценным и доставляющим
удовольствие. Врач отметил, что половой акт, заканчивающийся оргазмом, является
оздоровительным мероприятием.
Сексолог не без доли иронии рассказал,
как влияет секс на мужчин. "Дело в том, что в мужскую интимную жизнь
вовлекается меньше гормонов, имеющих отношение к внешности. На здоровье
регулярный секс хорошо сказывается, а на внешности практически нет. Может быть,
выражение лица становится поумнее", – цитирует Полеева
А вот у
женщин учеными выявлена прямая связь между регулярностью половой жизни женщины
и ее красотой. У представительниц прекрасного пола, не испытывающих проблем в
личной жизни, чистая и гладкая кожа, более свежий взгляд, румянец и другие
признаки красоты.
Сексолог
добавил, что во время оргазма у женщины выводятся из организма токсины и
обновляются эритроциты, что улучшает насыщение клеток кислородом. Ранее специалисты
призвали женщин не игнорировать проблемы в личной жизни, а приступать к их
решению.
Ранее американские психологи сообщили, что длительность отношений зависит от первой интимной близости. Они заключили: чем секс лучше, тем выше вероятность, что отношения будут серьезными.