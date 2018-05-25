Врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев рассказал, как и почему сексуальная жизнь влияет на внешность. Женская красота напрямую зависит от регулярности половой жизни.

Врач-сексолог, кандидат медицинскихнаук Александр Полеев рассказал,как и почему сексуальная жизнь влияет на внешность. Женская красота напрямуюзависит от регулярности половой жизни.Для того, чтобы секс имелположительный эффект, он должен быть не дежурным, а полноценным и доставляющимудовольствие. Врач отметил, что половой акт, заканчивающийся оргазмом, являетсяоздоровительным мероприятием.Сексолог не без доли иронии рассказал,как влияет секс на мужчин. "Дело в том, что в мужскую интимную жизньвовлекается меньше гормонов, имеющих отношение к внешности. На здоровьерегулярный секс хорошо сказывается, а на внешности практически нет. Может быть,выражение лица становится поумнее", – цитирует ПолееваА вот уженщин учеными выявлена прямая связь между регулярностью половой жизни женщиныи ее красотой. У представительниц прекрасного пола, не испытывающих проблем вличной жизни, чистая и гладкая кожа, более свежий взгляд, румянец и другиепризнаки красоты.Сексологдобавил, что во время оргазма у женщины выводятся из организма токсины иобновляются эритроциты, что улучшает насыщение клеток кислородом. Ранее специалистыпризвали женщин не игнорировать проблемы в личной жизни, а приступать к ихрешению.Ранее американские психологи сообщили, что длительность отношений зависит от первой интимной близости. Они заключили: чем секс лучше, тем выше вероятность, что отношения будут серьезными.