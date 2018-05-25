Лидер группы Ленинград Сергей Шнуров сделал важное заявление. Певец сообщил. что оформил развод со своей супругой, балериной и бизнеследи Матильдой.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров сделал важное заявление. Певец сообщил. что оформил развод со своей супругой, балериной и бизнеследи Матильдой.О смене семейного статуса Сергей Шнуров объявил на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Скандально известный исполнитель опубликовал фотографию, на которой запечатлен с Матильдой, и исчерпывающе написал: "С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу, предотвращая всевозможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись. Просьба ко всем СМИ не нарушать наше личное пространство. Спасибо".