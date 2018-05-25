В эти выходные наслаждайтесь жизнью в моменте – такой, какая она есть. Живите в полную силу! Не стоит заниматься построением планов, витанием в облаках или мечтать о том, что когда-нибудь вам будет хорошо. Найдите и заметьте хорошее прямо здесь и сейчас.

В эти выходные наслаждайтесьжизнью в моменте – такой, какая она есть. Живите в полную силу! Не стоитзаниматься построением планов, витанием в облаках или мечтать о том, чтокогда-нибудь вам будет хорошо. Найдите и заметьте хорошее прямо здесь и сейчас."Обратите внимание на простые,приносящие вам радость вещи, которые обычно скрыты от нашего замыленноговзгляда. Утренняя чашка кофе, которую вы с наслаждением выпьете, наблюдая, каксолнечные блики по-хозяйски располагаются на вашем кухонном столе, загороднаятишина или шум большого города, когда вы вечером выйдете на балкон, запахцветов сирени, разносящийся по округе, удовольствие погладить кота и другиемаленькие радости жизни, которые позволяют нам чувствовать себя живыми", – советует.Отличной идеей будет занятьсячем-то, что предполагает полное погружение в процесс. В ближайшие дни лучшеделать то, что вам по-настоящему нравится.