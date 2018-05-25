Инициативу о выдачи ипотеки с 14 лет в Минстрое назвали странной.

Как заявил РИА Новости замминистра строительства Никита Стасишин, эта идея "не плохая и не хорошая, а странная и нелогичная"."В 14 лет ты жениться не можешь, детей родить не можешь, улучшать жилищные условия тебе еще рановато, ты еще с родителями живёшь", — сказал он, уточнив, что эту идею с Минстроем "никто не обсуждал".По мнению замминистра, гораздо разумнее будет связывать возможность получения ипоетки не с возрастом, а с доходами и возможностью обслуживать кредит.Ранее сообщалось, что депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил Минстрою совместно с Центробанком разрешить выдавать ипотеку с 14 лет и закрепить право сдавать ипотечную недвижимость в аренду.