Американские власти задержали американского продюсера Харви Вайнштейна по обвинению в изнасиловании.

Американские власти задержали американского продюсера Харви Вайнштейна по обвинению в изнасиловании, передает ТАСС.Вайнштейн явился в департамент полиции Нью-Йорка, там ему предъявили обвинения изнасиловании с отягчающими обстоятельствами одной женщины и сексуальном насилии в отношении другой пострадавшей.Продюсер уже обговорил условия залога – он составит миллион долларов. Вайнштейн будет носить специальное мониторинговое устройство, сдаст паспорт и откажется от зарубежных поездок.Осенью 2017-го в США разразился один из самых громких голливудских скандалов. Газета New York Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что Вайнштейн в течение 30 лет домогался сотрудниц компаний, в которых работал. После этого с обвинениями в адрес продюсера выступили более 80 женщин, в том числе актрисы первой величины.