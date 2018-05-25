Следственный комитет продолжают проверку причин нескольких смертей в московских клиниках пластической хирургии. Ранее стало известно, что три пациентки клиники Медланж, скончавшиеся в течение одного месяца, были инфицированы. Первые выводы экспертов говорят о том, что трех женщин, которые обратились в эту клинику, чтобы усовершенствовать свою внешность, погубила очень опасная бактерия рода клостридий. Она вызывает такие болезни, как гангрена, столбняк, ботулизм.

Следственный комитет и Росздравнадзор продолжают проверку причин нескольких смертей в московских клиниках пластической хирургии. Ранее стало известно, что три пациентки клиники "Медланж", скончавшиеся в течение одного месяца, были инфицированы.Первые выводы экспертов говорят о том, что трех женщин, которые обратились в эту клинику, чтобы усовершенствовать свою внешность, погубила очень опасная бактерия рода клостридий, сообщает телеканал РЕН.Свободноживущие бактерии из этого рода вызывают такие болезни, как газовая гангрена, столбняк, ботулизм. Попадая в организм, яд, которые вырабатывают клостридии, вызывает отказ почек и печени, и как следствие – смерть.Бактерия могла попасть в организм пациенток двумя способами. Или она на заводе или в клинике попала в снотворное для поддержания наркоза и как седативное средство при интубации, или оказалась в интубационной трубке, которую вводят пациентам под общим наркозом.Речь идет о женщинах, которые обратились именно в эту клинику: 16 апреля в больнице имени Боткина умерла 41-летняя гражданка Канады Ольга Денисова, 25 апреля в НИИ имени Склифосовского ушла из жизни 29-летняя Марина Кушхова, а 9 мая там же скончалась Наталья Орлова.Именно эти три женщины, предположительно, умерли из-за попадания в их организм этой опасной бактерии.Была еще и четвертая смерть в столичной клинике пластической хирургии за месяц: 15 апреля в клинике "Триумф Палас" скончалась 32-летняя Екатерина Киселева. Однако причина ее смерти может быть иной, чем у трех пациенток "Медланжа".Накануне глава Росздранадзора Михаил Мурашко подтвердил, что пациентки клиники были инфицированы. По его словам, на экспертизу медикаментов, которые использовались там, нужно 40 дней.