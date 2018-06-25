Главному российском секс-символу 90-х Ирине Салтыковой 52 года. Несмотря на возраст, певица все также обворожительна и прекрасна.

Главному российскомсекс-символу 90-х Ирине Салтыковой 52 года. Несмотря на возраст, певица всетакже обворожительна и прекрасна.Ирина опубликовала в Instagramсвежиефото с отдыха. Артистка запечатлена загорающей на пляже.Салтыкова величаво лежит нашезлонге. Облаченная в розовый купальник с пайетками, она подставила солнечнымлучам спину, ягодицы и стройные ножки. Отметим, что звезда выглядит отлично.Под снимком Ирина получила множество хвалебных комментариев. Ее просто осыпали комплиментами.Поклонницы гадали, как в таком возрасте ей удается так хорошо выглядеть. А фолловерымужского пола уверяли, что, увидев такую красотку, уснуть будет невозможно."Ирина вы божественносоздания бога! От вашей женственности даже природа и солнце пробуждаеться! Мое восхищение вам как истинной женщине!", "Эта фотография может бытьхорошим эскизом для картины! С названием" Истинная женщина"!","Ирина Салтыкова– куколка, кошечка грациозная, как всегда, ровненькая ,гладенькая, стройненькая!!! Есть чему позавидовать!, но почему-то все зОвидуютВолочковой....", "Ирина, у Вас какая-то диета или просто счастливая ,кому повезло без напрягов быть стройной😁😁😁", "Как теперь уснуть..." – писали восторженные подписчики.Ирина Салтыковасчитается одной из самых привлекательных исполнительниц отечественной эстрады.В 90-х певица стала настоящим прорывом, когда в своих клипах на песни"Голубые глазки" и "Серые глаза" демонстрировалавеликолепную форму в сексуальных нарядах. В 1996 году Ирина Салтыкова сталалауреатом музыкальной премии "Золотой граммофон".