Главному российском
секс-символу 90-х Ирине Салтыковой 52 года. Несмотря на возраст, певица все
также обворожительна и прекрасна.
Главному российском
секс-символу 90-х Ирине Салтыковой 52 года. Несмотря на возраст, певица все
также обворожительна и прекрасна.
Ирина опубликовала в Instagramсвежие
фото с отдыха. Артистка запечатлена загорающей на пляже.
Салтыкова величаво лежит на
шезлонге. Облаченная в розовый купальник с пайетками, она подставила солнечным
лучам спину, ягодицы и стройные ножки. Отметим, что звезда выглядит отлично.
Под снимком Ирина получила множество хвалебных комментариев. Ее просто осыпали комплиментами.
Поклонницы гадали, как в таком возрасте ей удается так хорошо выглядеть. А фолловеры
мужского пола уверяли, что, увидев такую красотку, уснуть будет невозможно.
"Ирина вы божественно
создания бога! От вашей женственности даже природа и солнце пробуждаеться! Мое восхищение вам как истинной женщине!", "Эта фотография может быть
хорошим эскизом для картины! С названием" Истинная женщина"!",
"Ирина Салтыкова– куколка, кошечка грациозная, как всегда, ровненькая ,
гладенькая, стройненькая!!! Есть чему позавидовать!, но почему-то все зОвидуют
Волочковой....", "Ирина, у Вас какая-то диета или просто счастливая ,
кому повезло без напрягов быть стройной😁😁😁", "Как теперь уснуть..." – писали восторженные подписчики.
Ирина Салтыкова
считается одной из самых привлекательных исполнительниц отечественной эстрады.
В 90-х певица стала настоящим прорывом, когда в своих клипах на песни
"Голубые глазки" и "Серые глаза" демонстрировала
великолепную форму в сексуальных нарядах. В 1996 году Ирина Салтыкова стала
лауреатом музыкальной премии "Золотой граммофон".