25.06.2018

2018-06-25 13:35:25

Француженку отправили в тюрьму за пробежку

Американские пограничники задержали 19-летнюю гражданку Франции, которая пересекла границу между Канадой и США во время пробежки, передает . Девушка объяснила, что по дороге не видела никаких опознавательных знаком или указателей о наличии поблизости границы. Тем не менее, ее отправили в следственный изолятор для проверки документов. Там она провела две недели.