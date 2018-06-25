Звезда 90-х Роман Жуков
разводится с женой Еленой. Супруги пришли на шоу Прямой эфир телеканала Россия
1, чтобы бросить друг в друга грязью.
Звезда 90-х Роман Жуков
разводится с женой Еленой. Супруги пришли на шоу "Прямой эфир" телеканала "Россия
1", чтобы бросить друг в друга грязью.
У Жуковых взаимных
упреков оказалось столько, что хватило на две передачи. В первом выпуске выяснилось,
что Елена не против оставить детей с мужем и уехать в Америку. Женщина
планирует заняться своей личной жизнью.
Эти слова
Жуковой зацепили возлюбленную певца Вадима Казаченко Ирину Аманти, которая была
приглашена в качестве эксперта. "Главная фраза, которую надо было выловить
из ее рассказа: "готова оставить детей" и, наверное, "готова
уехать с молодым любовником", который ближе ей по возрасту", –
отметила возлюбленная Казаченко. "Покажите Юру уже, Елена! Покажите
Юру!" – разоблачила Жукову Аманти.
Загадочного любовника
показали во втором выпуске. Им оказался выпускник "Фабрики звезд" 33-летний Юрий Титов. "Я
вот сегодня здесь, чтобы защитить эту красивую женщину. Я не любовник, как кто-то здесь сказал, потому что я
дорогу Роману не переходил, так как Леночка год была одна", – отметил певец.
Титов
заметил, что знаком с Жуковой два с половиной года и ни разу не видел ее пьяной.
"Лена всегда свежа, Лена всегда с укладкой, блестящими глазами", – добавил он.
Известие о любовнике Романа ничуть не расстроило. Он уже давно для себя решил, что
готов к новым отношениям. Жуков уже определился – новой возлюбленной должно быть не
более 25 лет. Для того чтобы стать более привлекательным у противоположного
пола он ходит к косметологу и делает уколы красоты.
Мать Юрия
Титова Жанна пришла на съемочную площадку, чтобы поддержать Елену. "Мой сын и
Ленуся всего– навсего коллеги", – заметила женщина. Она добавила, что была бы
рада стать бабушкой для детей Жукова и свекровью для Лены, но она уверена, что
развода не будет так как Роман и Елена должны быть вместе из-за детей. Близкие
и друзья пары также просят супругов одуматься, ведь у них большая семья.