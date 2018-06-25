Опытно-конструкторские работы над проектом новой многоцелевой подлодки Хаски начнутся в 2019 году. Создаваться она будет в рамках государственной программы вооружений 2018-2027 годов, пишет агентство ТАСС со ссылкой на отчет Санкт-петербургского морского бюро машиностроения Малахит.

Опытно-конструкторские работы над проектом новой многоцелевой подлодки "Хаски" начнутся в 2019 году. Создаваться она будет в рамках государственной программы вооружений 2018-2027 годов, пишет агентство ТАСС со ссылкой на отчет Санкт-петербургского морского бюро машиностроения "Малахит".Таким образом, стартует уже второй этап разработки подлодки. Начался в 2016 году. Петербургские инженеры формировали облик перспективной многоцелевой атомной подводной лодки. "Малахит" потратил на это почти 600 миллионов рублей.Ранее глава Объединенной судостроительной копании Алексей Рахманов заявил, что "Хаски" будет по-настоящему универсальной подводной лодкой. То есть сможет нести как обычные крылатые ракеты для уничтожения кораблей противника, так и стратегические.