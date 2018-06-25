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<a href="http://33live.ru/novosti/25-06-2018-samyj-moshhnyj-audi-poluchit-dvigatel-ot-porshe.html" target="_blank">Самый мощный Audi получит двигатель от Порше</a> - Компания Audi уже вывела на тесты заряженную модификацию представленного недавно кросс-купе Q8. Этот симбиоз вседорожника и спорткара может оказаться самой мощной серийной моделью Audi в истории марки, поскольку мотором для нее поделится очень быстрый Порше.