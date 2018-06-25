О болезненном разрыве с первой женой Аллой Абдаловой Лев Лещенко никогда подробно не рассказывал. Но сейчас решил прервать обет молчания.

О болезненном разрыве с первой женой Аллой Абдаловой Лев Лещенко никогда подробно не рассказывал. Но сейчас решил прервать обет молчания."Наша семейная жизнь с Аллой нам никак не удавалась, – вздыхает Лещенко. – Наша семейная жизнь с Аллой нам никак не удавалась. Ни для кого не секрет, что двум творческим людям нелегко ужиться вместе. Алла работала в оркестре Утесова, была его примой, но ей хотелось развиваться дальше, тем более что мои успехи казались ейгораздо выше, и это ее если не расстраивало, то уж точно угнетало.Выносить подобную обстановку в доме было невыносимо, поэтому после всех ссор и выяснений отношений мы решили разъехаться. Но семейную жизнь длиной почти в 10 лет не так-то просто выбросить. Поэтому уже через год мы с Аллой решили попробовать начать все заново и опять жить вместе"В августе 1976 года артист улетел на гастроли в Сочи и поселился в гостинице "Жемчужина". Там-то Ефим, менеджер Валерия Ободзинского, и познакомил Лещенко с Ириной, встреча с которой перевернула всю жизнь. Черные густые волосы, карие горящие глаза, худощавая, в редкой в Союзе джинсе – такой предстала Ира в тот теплый летний вечер перед артистом.А дальше события развивались стремительно – ужин в ресторане, прогулка под луной... "Время было позднее, через несколько часов уже должен был заняться новый день, а я даже не мог представить, как сейчас расстанусь с Ириной. Другого выхода я не видел, как уговорить ее подняться ко мне: выпить кофе, поговорить, а главное – простоеще немного побыть рядом. Это все, что мне было тогда, – рассказал Лещенко. – Ночь, помню, была чудесной, как и полагается южной ночи, где слышен шелестящий шум моря, мириады звезд над глубоким Черным морем. Атмосфера, конечно, донельзя романтичная, но,уверен, что и без дополнительных "спецэффектов" мы бы уже не расстались...""К моему ужасу в нашем распоряжении было лишь два дня, потом Ирина должна была улететь в Москву, а я – остаться в Сочи, – говорит артист. – Но вместо того чтобы решать какие-то оргвопросы, не думая о последствиях, рванул в аэропорт и улетел в Москву. Дальше прямиком из аэропорта поехал на "Белорусскую",где остановилась у подруги Ирина… Эти несколько московских дней навсегда врезались в память. Полные любви, разговоров,смеха, ночных прогулок, когда не чувствуешь ног, – мы не расставались ни на минуту".Но разговор с женой навис над певцом дамокловым мечом. "Надо было расставить все точки над "i". Волновался, скажу я вам, не меньше, чем когда звонил в дверь к Ирине. Но вот щелкает замок, и Алла открывает дверь. На абсолютно непроницаемом лице ни одной эмоции. "А вот и ты, – говорит она бесцветным голосом и выставляет в подъездную площадку два чемодана. – Забирай св и вещи. И прощай, Лева", – цитирует Лещенко журнал отрывок из книги певца "Песни выбрали меня", которая вышла в издательстве "Эксмо". - Видимо, доброжелатели уже сообщили ей все подробности моих сочинских гастролей. Но так было даже лучше, подумал я, что без скандалов, упреков и ругани. В воодушевлении, что все так быстро произошло, просто вылетел из подъезда".