24 июля в Сириусе завершилась научно-технологическая проектная образовательная программа «Большие вызовы». В числе более 400 участников из 69 регионов России был и наш земляк –

24 июля в Сириусе завершилась научно-технологическая проектная образовательная программа «Большие вызовы». В числе более 400 участников из 69 регионов России был и наш земляк – одиннадцатиклассник из школы №2 им В.Н. Кубасова города Вязники Илья Феофанов, рассказали в пресс-службе облправительства. Школьники и студенты колледжей, знающие толк в технологиях, смогли презентовать свои идеи и усовершенствовать проекты