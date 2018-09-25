25.09.2018

2018-09-25 17:25:42

Автоледи протаранила переходившего дорогу подростка

В Нижнем Новгороде 14-летний школьник перебегал дорогу в неположенном месте и попал под машину. Юношу сбила иномарка, за рулем которой находилась 57-летняя автоледи, передает .



Школьник получил ушиб мягких тканей правого бедра. Ему потребовалась помощь медиков.