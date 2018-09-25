Победительница национального конкурса красоты 2018 года Вероника Дидусенко выразила протест из-за решения организаторов отобрать у нее награду. 23-летняя модель считает это дискриминацией.

Победительница национального конкурсакрасоты 2018 года Вероника Дидусенко выразила протест из-за решения организаторовотобрать у нее награду. 23-летняя модель считает это дискриминацией.Киевлянкаоскорблена лишением титула из-за того, что состояла в браке и имеет ребенка. Кслову, эту информацию Дидусенко скрыла от организаторов.Девушкаобвинила организаторов в дискриминации ее прав. Теперь она собираетсяпобороться за звание королевы красоты в Китае, сообщает телеканал ТСН.При этомдобровольно отказываться от титула "Мисс Украина 2018" Вероника не собирается.В ее планах – поехать на конкурс "Мисс мира" в Поднебесную, который состоится 8декабря этого года.В своюочередь юристы национального конкурса отметили, что участие украинской Дидусенков "Мисс мира" может грозить Украине дисквалификацией. Публично комментироватьсложившуюся скандальную ситуацию Дидусенко отказалась.За киевлянкувступился на своей странице в Facebook ее бойфренд Геннадий Курочка. Мужчина является советникомглавы администрации украинского президента Петра Порошенко.Он заявил,что ребенок не должен мешать красавицам получить заветную корону. При этом,согласно правилам украинского конкурса, участвовать в нем могут только девушки, не состоявшие в браке ине имеющие детей.