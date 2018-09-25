Победительница национального конкурса
красоты 2018 года Вероника Дидусенко выразила протест из-за решения организаторов
отобрать у нее награду. 23-летняя модель считает это дискриминацией.
Победительница национального конкурса
красоты 2018 года Вероника Дидусенко выразила протест из-за решения организаторов
отобрать у нее награду. 23-летняя модель считает это дискриминацией.
Киевлянка
оскорблена лишением титула из-за того, что состояла в браке и имеет ребенка. К
слову, эту информацию Дидусенко скрыла от организаторов.
Девушка
обвинила организаторов в дискриминации ее прав. Теперь она собирается
побороться за звание королевы красоты в Китае, сообщает телеканал ТСН.
При этом
добровольно отказываться от титула "Мисс Украина 2018" Вероника не собирается.
В ее планах – поехать на конкурс "Мисс мира" в Поднебесную, который состоится 8
декабря этого года.
В свою
очередь юристы национального конкурса отметили, что участие украинской Дидусенко
в "Мисс мира" может грозить Украине дисквалификацией. Публично комментировать
сложившуюся скандальную ситуацию Дидусенко отказалась.
За киевлянку
вступился на своей странице в Facebook ее бойфренд Геннадий Курочка. Мужчина является советником
главы администрации украинского президента Петра Порошенко.
Он заявил,
что ребенок не должен мешать красавицам получить заветную корону. При этом,
согласно правилам украинского конкурса, участвовать в нем могут только девушки, не состоявшие в браке и
не имеющие детей.