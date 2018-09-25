Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс отдыхает в Ялте в
месте с сыном Семеном. Знаменитость ни в чем себе не отказывает.
Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс отдыхает в Ялте в
месте с сыном Семеном. Знаменитость ни в чем себе не отказывает.
Недавно в гостях у Андрея Малахова на шоу "Прямой эфир"
Эвелина узнала, что беременна. Звезда поделилась своей радостью с миром, но
столкнулась со шквалом критики.
Знаменитость устала отбиваться от завистливых хейтеров.
Бледанс поняла, что ей необходимо срочно сменить обстановку, да и к тому же ее младший
наследник простудился. Звезда решила отправиться на юг, чтобы и сына подлечить
и самой оздоровиться.
Уже неделю знаменитость принимает солнечные ванны на пляже,
купается в море и пробует местную кухню. Также мама и сын успели посетить спа-салон и
заглянуть на кинофестиваль "Евразийский мост".
Естественно, обо всех своих приключениях на крымском курорте
Эвелина отчитывается в Instagram. В последних опубликованных Stories актриса вместе
с наследником отдыхает на пляже. Судя по всему, у знаменитости начался "ленивый"
период отпуска, также Бледанс забыла о диетах и позволяет себе много вкусного и вредного для фигуры, видимо решила отъесться. "Сем, ну что там у нас? Поспали можно и поесть. Такой ведем
свинячий образ жизни! Мороженое, тортик и арбуз!" – сообщила поклонникам
звезда.
Напомним, что Эвелина сделала экстракорпоральное
оплодотворение (ЭКО) в присутствии съемочной группы телешоу "Андрей
Малахов. Прямой эфир". Мужчину, которого она выбрала в качестве донора
генетического материала, звезда не называет. На программе стало известно, что
процедура прошла успешно.