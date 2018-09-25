Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс отдыхает в Ялте в месте с сыном Семеном. Знаменитость ни в чем себе не отказывает.

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс отдыхает в Ялте вместе с сыном Семеном. Знаменитость ни в чем себе не отказывает.Недавно в гостях у Андрея Малахова на шоу "Прямой эфир"Эвелина узнала, что беременна. Звезда поделилась своей радостью с миром, ностолкнулась со шквалом критики.Знаменитость устала отбиваться от завистливых хейтеров.Бледанс поняла, что ей необходимо срочно сменить обстановку, да и к тому же ее младшийнаследник простудился. Звезда решила отправиться на юг, чтобы и сына подлечитьи самой оздоровиться.Уже неделю знаменитость принимает солнечные ванны на пляже,купается в море и пробует местную кухню. Также мама и сын успели посетить спа-салон изаглянуть на кинофестиваль "Евразийский мост".Естественно, обо всех своих приключениях на крымском курортеЭвелина отчитывается в Instagram. В последних опубликованных Stories актриса вместес наследником отдыхает на пляже. Судя по всему, у знаменитости начался "ленивый"период отпуска, также Бледанс забыла о диетах и позволяет себе много вкусного и вредного для фигуры, видимо решила отъесться. "Сем, ну что там у нас? Поспали можно и поесть. Такой ведемсвинячий образ жизни! Мороженое, тортик и арбуз!" – сообщила поклонникамзвезда.Напомним, что Эвелина сделала экстракорпоральноеоплодотворение (ЭКО) в присутствии съемочной группы телешоу "АндрейМалахов. Прямой эфир". Мужчину, которого она выбрала в качестве донорагенетического материала, звезда не называет. На программе стало известно, чтопроцедура прошла успешно.