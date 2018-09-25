Злоумышленники, применив физическую силу и воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшего, забрали из квартиры телевизор и скрылись с места происшествия...

Оперативниками уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Коммунарский» г. Москвы задержаны подозреваемые в совершении грабежа.В дежурную часть поступило сообщение о грабеже. Как установлено сотрудниками полиции, в квартиру к мужчине пришли двое его друзей. В ходе внезапно возникшего конфликта злоумышленники, применив физическую силу и воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшего, забрали из квартиры телевизор и скрылись с места происшествия в неизвестном направлении. Материальный ущерб составил 60 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались ранее судимые 28-летний и 42-летний жители г. Москвы. Злоумышленники пояснили, что телевизор они продали, а вырученными деньгами распорядились по своему усмотрению.Полицейским удалось установить место сбыта похищенного имущества, в настоящее время оно изъято и по окончанию предварительного расследования будет возвращено владельцу.По данному факту следствием МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудниками полиции проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Сотрудники УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий подозреваемых, с просьбой звонить по телефонам: 8 (495) 850-13-20 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(495) 850-22-38