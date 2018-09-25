В Муромском районе расследуют убийство таксиста. Тело 65-летнего жителя Мурома с множественными колото-резаными ранами обнаружили у моста через реку Ушна вблизи села Молотицы Муромского района.

В Муромском районе расследуют убийство таксиста. Тело 65-летнего жителя Мурома с множественными колото-резаными ранами обнаружили у моста через реку Ушна вблизи села Молотицы Муромского района. Подробностей этого преступления пока мало. Известно, что мужчина официально работал в таксомоторной компании, машину, которой управлял убитый, нашли брошенной в другом населенном пункте района. Сейчас следователи выясняют: выполнял таксист заказ или вез кого-то из знакомых. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 105 Уголовного Кодекса. Вместе со Следкомом выяснением всех обстоятельств этого убийства занимаются сотрудники оперативных подразделений областного УМВД.Мария Серова, и.о. старшего помощника руководителя регионального Следкома: "В настоящее время сформирована следственно-оперативная группа, в которую входят следователи-криминалисты Следственного управления Следственного комитета России по Владимирской области, сотрудники оперативных подразделений УМВД России по Владимирской области, которые проводят комплекс мероприятий, направленных на установление лица, совершившего данное преступление. Личность потерпевшего установлена. Это житель города Мурома. Проживал он один. По месту жительства характеризуется положительно. Установлено, что он официально был трудоустроен в такси. Расследование уголовного дела продолжается".