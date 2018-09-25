Горожане попросили дать тепло в квартиры как можно раньше

Горожане попросили дать тепло в квартиры как можно раньшеКонец сентября оказался достаточно пасмурным. Дома успели остыть после летней жары, и в квартирах становится все более холодно.Глава администрации города Андрей Шохин подписал постановление «О начале отопительного сезона» для объектов социальной сферы и жилищного фонда.Решение принято с учетом дождливой, холодной погоды и обращений жителей, которые просили включить центральное отопление как можно раньше. Но больше всего владимирцев волновали сроки включения тепла в садиках и школах.Объекты социальной сферы, в том числе больницы, школы, детские сады и дома культуры подключат к теплу в первую очередь, начиная с 27 сентября. Но и в жилые дома тепло начнет приходить с 27 сентября, по утвержденному графику.