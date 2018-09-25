Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве завоевала победу в номинации "Лучший интернет-проект о полиции" всероссийского конкурса "Щит и перо".

Конкурс «Щит и перо» проводится Министерством внутренних дел Российской Федерации с 2002 года в целях совершенствования информационного сопровождения оперативно-служебной и служебно-боевой деятельности органов внутренних дел Российской Федерации, повышения уровня доверия граждан к деятельности МВД России по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, формирования в обществе положительного образа сотрудников органов внутренних дел. В 2018 году эстафету проведения конкурса приняла Москва. Новый Интернет-проект, разработанный коллективом пресс-центра органов внутренних дел столицы рассказал не только о служебной деятельности, но и сотрудниках туристической полиции. Авторами проекта выступили начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов и его заместитель майор внутренней службы Екатерина Гузь."Победа в конкурсе для нашего коллектива - это не только индикатор оценки деятельности, но и подтверждение того, что нельзя останавливаться на достигнутом, это стимул двигаться дальше к новым свершениям", - сказал начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Церемония награждения победителей и лауреатов всероссийского конкурса состоялась на сцене Культурного центра ГУ МВД России по г. Москве.Символ конкурса - статуэтку "Щит и перо", а также диплом победителей номинации конкурса Юрию Титову и Екатерине Гузь вручил член Общественного совета МВД России, главный редактор издания "Российская газета" Владислав Фронин.