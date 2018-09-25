Они пройдут с 6 по 18 октября в Буэнос-Айрес

Они пройдут с 6 по 18 октября в Буэнос-АйресМуромский велогонщик Максим Артемьев попал в состав сборной России, которая выступит на летних юношеских Олимпийских играх. Они пройдут в Буэнос-Айрес.Максим закончил школу №3, а сейчас учится в Питерском училище олимпийского резерва. Этим летом юноша занял второе место на всероссийских соревнованиях по маунтинбайку в дисциплине кросс-кантри.А организаторы юношеских Олимпийских игр объединили сразу 2 дисциплины – шоссейные гонки и маунтинбайк. Спортсмены посоревнуются за 2 комплекта медалей в комбинированном виде программы.Кроме Максима в Буэнос-Айрес поедет еще один спортсмен из 33 региона — борец Степан Стародубцев.III летние юношеские Олимпийские игры пройдут с 6 по 18 октября. В соревнованиях примут участие 3926 спортсменов из 206 стран. Будут разыграны медали в 32 видах спорта.