Активисты проверили город на радиоактивность

Активисты проверили город на радиоактивностьВо Владимире прошел уже шестой по счету «Атомный велопробег». Спортсмены измерили радиацию более 80 точек в разных частях города и его окрестностей. Общая протяженность маршрутов составила 95 км.В этом году проверить радиоактивность вызвались не только велосипедисты, но и любители самокатов. Они исследовали полюбившуюся туристам пешеходную зону и убедились, что уровень радиации там в норме. Частые посетители Владимиро-Суздальского музея-заповедника тоже могут не переживать, радиационный фон у зданий музея не превышен.А вот гранитные памятники Ленина и Фрунзе снова «фонят».Руководитель ИЦАЭ Владимира Илья Житков объяснил это тем, что природный гранит содержит немного урана. Памятники, облицованные им, более радиоактивны. Однако это совсем не опасно. В Питере, например, знаменитым гранитным набережным уже более 300 лет, а в город продолжают приезжать миллионы туристов.- К примеру, уровень радиоактивности на высоте в десять километров почти в десять раз выше, чем излучение от гранитного монумента, но никто не боится из-за этого летать на самолётах, — объяснил Илья Житков.Владимирцам удалось исследовать не только центральные улицы города. Они проверили уровень радиации в Сновицах, в районе Кусуново и Уварово. Результаты всех замеров нанесены на специальную .