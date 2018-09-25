Чиновник не предоставил необходимую информация по запросу гражданина

Чиновник не предоставил необходимую информация по запросу гражданинаСуд оштрафовал руководителя муниципального учреждения города Радужного за ненадлежащее рассмотрение обращения местного жителя, сообщает прокуратура Владимирской области.Гражданин обратился в администрацию с просьбой предоставить расчет по видам работ, которые входят в перечень услуг по содержанию жилья. Эти услуги оказываются собственникам жилья в многоквартирных домах. Необходимая информация гражданину не была предоставлена, а ответ да не по существу.В отношении чиновника возбуждено административное дело о нарушении порядка рассмотрения обращения. Руководитель муниципального учреждения не признал нарушения законодательства, тем не менее мировой суд оштрафовал его на 5 тысяч рублей.Прокуратура внесла представление главе администрации Радужного. По итогам рассмотрения этого документа гражданин получил дополнительную информацию по своему вопросу.