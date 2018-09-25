Дочь журналиста и политика Ирины Хакамады Мария проводит
дождливые осенние дни в компании возлюбленного. Вместе с Владом Ситдиковым она
освоила азы техники оригами.
Дочь журналиста и политика Ирины Хакамады Мария проводит
дождливые осенние дни в компании возлюбленного. Вместе с Владом Ситдиковым она
освоила азы техники оригами.
Видеозаписью, иллюстрирующей момент обучения, Влад поделился
в соцсетях. В кадре девушка терпеливо собирает за столом журавлика из белой бумаги.
К слову, сразу и не понять, что именно складывает Мария, так как камера в руках
оператора постоянно дергается.
Примечательно, что Ситдиков стал наставником дочери Хакамады.
Он показывал действия, а девушка очень успешно повторяла за ним. В конце видео юноша
отметил, что Мария отличная ученица, и нежно поцеловал ее в макушку.
Поклонники похвалили молодых людей. Они отметили, что
синдром Дауна не мешает им вести полноценный образ жизни.
"Какие только
умнички...такие классные....(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "ВЫ САМАЯ ЛУЧШАЯ ПАРОЧКА , НЕСКОНЧАЕМОЕЙ
НЕЖНОЙ ЛЮБВИ ВАМ ! 😍😗🤗🌷🌷🌷🍁🍁🍁🍂🍂🍂", "👏вы пример для нас..", "Любуюсь вашей парой
, так нежно относитесь к друг другу ! 🌺", "Трогательно!!!!👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼💋💋💋💋🙏🏻🙏🏻🙏🏻❤️❤️❤️❤️",
– писали интернет-обыватели в комментариях.
Ранее в СМИ появились данные о скорой свадьбе Влада
Ситдикова и Марии Сиротинской. Ирина Хакамада прокомментировала радостную
новость: "Маша выросла, встречается с молодым человеком. У них
любовь-морковь. Я не знаю, чем все это закончится, поэтому выдерживаю паузу. У
людей с синдромом Дауна фантазия и реальность существуют вместе, границ почти
нет, поэтому непонятно, когда у них игра, а когда все по‑настоящему. Они такие волшебники, поэтому в них нет зла".