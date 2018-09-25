Дочь журналиста и политика Ирины Хакамады Мария проводит дождливые осенние дни в компании возлюбленного. Вместе с Владом Ситдиковым она освоила азы техники оригами.

Дочь журналиста и политика Ирины Хакамады Мария проводитдождливые осенние дни в компании возлюбленного. Вместе с Владом Ситдиковым онаосвоила азы техники оригами.Видеозаписью, иллюстрирующей момент обучения, Влад поделилсяв соцсетях. В кадре девушка терпеливо собирает за столом журавлика из белой бумаги.К слову, сразу и не понять, что именно складывает Мария, так как камера в рукахоператора постоянно дергается.Примечательно, что Ситдиков стал наставником дочери Хакамады.Он показывал действия, а девушка очень успешно повторяла за ним. В конце видео юношаотметил, что Мария отличная ученица, и нежно поцеловал ее в макушку.Поклонники похвалили молодых людей. Они отметили, чтосиндром Дауна не мешает им вести полноценный образ жизни."Какие толькоумнички...такие классные....(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "ВЫ САМАЯ ЛУЧШАЯ ПАРОЧКА , НЕСКОНЧАЕМОЕЙНЕЖНОЙ ЛЮБВИ ВАМ ! 😍😗🤗🌷🌷🌷🍁🍁🍁🍂🍂🍂", "👏вы пример для нас..", "Любуюсь вашей парой, так нежно относитесь к друг другу ! 🌺", "Трогательно!!!!👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼💋💋💋💋🙏🏻🙏🏻🙏🏻❤️❤️❤️❤️",– писали интернет-обыватели в комментариях.Ранее в СМИ появились данные о скорой свадьбе ВладаСитдикова и Марии Сиротинской. Ирина Хакамада прокомментировала радостнуюновость: "Маша выросла, встречается с молодым человеком. У нихлюбовь-морковь. Я не знаю, чем все это закончится, поэтому выдерживаю паузу. Улюдей с синдромом Дауна фантазия и реальность существуют вместе, границ почтинет, поэтому непонятно, когда у них игра, а когда все по‑настоящему. Они такие волшебники, поэтому в них нет зла".