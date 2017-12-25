Сегодня, 24 декабря, в 10 часов утра по московскому времени Санта-Клаус отправляется в путешествие по миру.

Сегодня, 24 декабря, в 10 часов утра по московскому времени Санта-Клаус отправляется в путешествие по миру. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на Объединенное командование воздушно-космической обороны североамериканского континента (NORAD), которое традиционно отслеживает передвижения волшебника.Каждый год в резиденцию Санты приходит около полумиллиона писем со всех континентов, и добрый волшебник путешествует по планете, чтобы исполнять детские мечты.Как всегда, Санту будут сопровождать девять оленей во главе с олененком Рудольфом. Эльфы отвечают за безопасность транспортного средства (они будут проверять сани перед путешествием). Отследить местоположение Санты можно, посетив сайт noradsanta.org.Проект "Norad следит за Сантой" стартовал в 1955 году. Тогда один из крупнейших универмагов Колорадо обратился к детям с призывом позвонить Санта-Клаусу. Но телефонный номер на рекламном щите был напечатан с ошибкой – и на все звонки детей вынужден был отвечать оператор горячей линии континентального командования ПВО – предшественника NORAD.С тех пор накануне Рождества база ВВС в штате Колорадо становится центром слежения за передвижениями доброго волшебника Санта-Клауса по нашей планете. Для этого используют четыре системы контроля – спутники, радары, самолеты-истребители и специальные "Санта-камеры", транслирующие видео на YouTube. Все радары ориентируются на мерцающий красный нос олененка Рудольфа – вожака упряжки.