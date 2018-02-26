Александр Крушельницкий после вердикта Спортивного арбитража
(CAS) потерял веру в
чистый спорт. Однако Федерация керлинга России не оставит своего
спортсмена, будет бороться за то чтобы чиновники МОК вступились за него и
вернули ему медаль.
Александр Крушельницкий после вердикта Спортивного арбитража
(CAS) потерял веру в
"чистый" спорт. Однако Федерация керлинга России не оставит своего
спортсмена, будет бороться за то чтобы чиновники МОК вступились за него и
вернули ему медаль.
CAS
26 февраля опубликовал мотивировочную часть своего решения. Сведения о
концентрации мельдония в организме российского атлета многих удивили. По данным
арбитража, в допинг-пробе Александра Крушельницкого оказалось 8069 нг/мл (нанограмм
вещества в 1 мл плазмы крови) милдроната. Суд счел такую концентрацию препарата
"рекордной".
Однако, по данным создателя этого лекарства Иварса Калвиньша,
чтобы получить указанную концентрацию препарата, не нужно и целой таблетки. Достаточно
поводить одним кристалликом по стакану, пояснил глава Федерации керлинга России
Дмитрий Свищев.
"В первый день в пробе 8069 нг/мл, а в другой 5721
нг/мл – это говорит о том, что таблетка принята разово, поэтому и резкое
падение. И после такой ситуации падение происходит примерно в два раза. Этим и
обусловлена такая разница. И то, что это был вброс этой таблетки, уже сейчас
четко понятно", – заявил журналистам Свищев.
Спортивный чиновник отметил заявление главы Международной
федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспера, который призвал прекратить
спекуляции на тему мельдония. Он сравнил этот препарат с аспирином. "Он -
член МОК, и я считаю, что к нему должны прислушаться остальные. И здесь нужно
относиться к делу не шаблонно – отнимать медаль, а дать время доказать нам, что
мы невиновны", – цитирует Свищева "Спорт-Экспресс".
Глава федерации сообщил, что сведения об инциденте собирает
Следственный комитет России. Их передадут в Международную федерацию керлинга,
которая должна принять решение о сроке дисквалификации. Если удастся найти
преступника, который "подставил" Крушельницкого, то дисквалификации
можно избежать.
"Мы, как федерация, точно доведем это до конца и будем
требовать, чтобы чиновники МОК вступились за него и вернули ему медаль. И я
думаю, что нам удастся это все доказать. Очень на это надеюсь", – сказал
Свищев.
Как писали Dni.Ru, керлингист Александр
Крушельницкий и его жена Анастасия Брызгалова завоевали бронзовую медаль на
Олимпиаде. Однако в допинг-пробах россиянина нашли мельдоний. В деле разбирался
Спортивный арбитражный суд, который в итоге лишил атлета и его супругу
бронзовых наград.
Крушельницкий свою вину оспаривать не стал и вернул награду
в Международный олимпийский комитет (МОК). Тем не менее суд оставил за ним
право обратиться с иском для отмены или сокращения срока дисквалификации.