Александр Крушельницкий после вердикта Спортивного арбитража (CAS) потерял веру в чистый спорт. Однако Федерация керлинга России не оставит своего спортсмена, будет бороться за то чтобы чиновники МОК вступились за него и вернули ему медаль.

Александр Крушельницкий после вердикта Спортивного арбитража(CAS) потерял веру в"чистый" спорт. Однако Федерация керлинга России не оставит своегоспортсмена, будет бороться за то чтобы чиновники МОК вступились за него ивернули ему медаль.CAS26 февраля опубликовал мотивировочную часть своего решения. Сведения оконцентрации мельдония в организме российского атлета многих удивили. По даннымарбитража, в допинг-пробе Александра Крушельницкого оказалось 8069 нг/мл (нанограммвещества в 1 мл плазмы крови) милдроната. Суд счел такую концентрацию препарата"рекордной".Однако, по данным создателя этого лекарства Иварса Калвиньша,чтобы получить указанную концентрацию препарата, не нужно и целой таблетки. Достаточноповодить одним кристалликом по стакану, пояснил глава Федерации керлинга РоссииДмитрий Свищев."В первый день в пробе 8069 нг/мл, а в другой 5721нг/мл – это говорит о том, что таблетка принята разово, поэтому и резкоепадение. И после такой ситуации падение происходит примерно в два раза. Этим иобусловлена такая разница. И то, что это был вброс этой таблетки, уже сейчасчетко понятно", – заявил журналистам Свищев.Спортивный чиновник отметил заявление главы Международнойфедерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспера, который призвал прекратитьспекуляции на тему мельдония. Он сравнил этот препарат с аспирином. "Он -член МОК, и я считаю, что к нему должны прислушаться остальные. И здесь нужноотноситься к делу не шаблонно – отнимать медаль, а дать время доказать нам, чтомы невиновны", – цитирует Свищева "Спорт-Экспресс".Глава федерации сообщил, что сведения об инциденте собираетСледственный комитет России. Их передадут в Международную федерацию керлинга,которая должна принять решение о сроке дисквалификации. Если удастся найтипреступника, который "подставил" Крушельницкого, то дисквалификацииможно избежать."Мы, как федерация, точно доведем это до конца и будемтребовать, чтобы чиновники МОК вступились за него и вернули ему медаль. И ядумаю, что нам удастся это все доказать. Очень на это надеюсь", – сказалСвищев.Как писали Dni.Ru, керлингист АлександрКрушельницкий и его жена Анастасия Брызгалова завоевали бронзовую медаль наОлимпиаде. Однако в допинг-пробах россиянина нашли мельдоний. В деле разбиралсяСпортивный арбитражный суд, который в итоге лишил атлета и его супругубронзовых наград.Крушельницкий свою вину оспаривать не стал и вернул наградув Международный олимпийский комитет (МОК). Тем не менее суд оставил за нимправо обратиться с иском для отмены или сокращения срока дисквалификации.