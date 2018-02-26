По информации Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, в акватории Тихого океана в 93 километрах юго-восточнее японского города Натори (остров Хонсю) произошло землетрясение магнитудой 5,6.

По информации Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, в акватории Тихого океана в 93 километрах юго-восточнее японского города Натори (остров Хонсю) произошло землетрясение магнитудой 5,6.По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмическое событие оценивается как "очень сильное", передает "Интерфакс".