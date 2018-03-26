Стало известно о бесстрашном юноше, который рисковал собственной жизнью, чтобы спасти из охваченного огнем здания ТЦ Зимняя вишня в Кемерово ребят. Парень уже спустился с четвертого этажа на третий, когда услышал крики женщины, что ее детям нужна помощь.

Стало известно о бесстрашном юноше, которыйрисковал собственной жизнью, чтобы спасти из охваченного огнем здания ТЦ "Зимняявишня" в Кемерово ребят. Парень уже спустился с четвертого этажа на третий,когда услышал крики женщины, что ее детям нужна помощь.Воспитанник кадетского корпуса МЧСрассказал подробности произошедшего. В тот злополучный момент юноша находился взале кинотеатра."Никакой сирены, ничего не было. Взрывовтоже я не слышал. Просто в зал забежала сотрудница кинотеатра и сказала всемуходить, потому что пожар. Мы все вышли через пожарный выход. Мой сеанс был втретьем зале, но когда по пожарному проходу мы шли мимо двери, ведущей вовторой зал, я еще обратил внимание, что оттуда почему-то никто не выходит. Былилюди за дверью или нет, я не успел понять", – приводит слова парня .По его словам, на третьем этажедыма было гораздо больше. "Там все было практически черным-черно. Нам всемговорили спускаться, но какая-то женщина плакала и кричала, что никуда не пойдет,потому что у нее там остались дети. Я подошел к ней, спросил, где они. Она былапросто не в себе от ужаса, махнула рукой в какую-то сторону, я туда и пошел", -поделился кемеровчанин.Ему не сразуудалось найти ребятишек. Вдобавок ко всему, они оказались буквально парализованы страхом и не могли самостоятельно покинуть помещение. "Я услышал детские крики. Я пошел на голос и увидел,что в одном из магазинов – или что это было, я в дыму не разглядел – трое малышейзабились в угол и плачут. В темноте я пошарил рукой и наткнулся на руку. Этобыл мальчик лет 11, как я потом уже увидел. Так же, на ощупь, еще взял за шиворотдвух девочек и потащил к выходу", – рассказал юный герой. Всех троих он передал матери."Моя одежда – кадетский бушлатсо всеми документами – так и осталась в гардеробе кинозала на четвертом этаже.Через полчаса за мной приехали родители. Сейчас я дома, все в порядке", – заключилпарень.Как писали Dni.Ru, в кемеровской гимназии №17 скорбят о педагоге Татьяне Дарсалии,трагически погибшей в ТЦ "Зимняя вишня". По рассказам ееучеников, 25 марта она отправилась с 14-летней дочерью в торговый центротдохнуть. Женщина спасала из огня школьников, но сама не успелавыбраться.Напомним, пожар вкемеровском торговом центре начался днем 25 марта. Среди возможных причинЧП рассматривают в том числе поджог. По факту случившегосявозбуждено уголовное дело. По данным МЧС на 18:00 по местному времени(14:00 мск), из 64 человек, погибших при пожаре, опознаны 17.