Врач даже думал отправить актера в психушку. Но артист возмутился.

Врач даже думал отправить актера в психушку. Но артист возмутился.Одному из ведущих актеров театра "Ленком" Александру Збруеву в конце марта исполнится – страшное сказать! – 80 лет. За эти годы случалось разное. Однажды даже актер на репетиции чуть не отдал богу душу."В 1996 году ставили пьесу Эдварда Радзинского "Последняя ночь последнего царя", где мне досталась роль императора Николая II, – рассказал Збруев. – По сюжету необходимо было подняться по лестнице, расположенной сбоку сцены, на возвышении. Там дожидались огромные лошади из папье-маше, которых требовалось оседлать – перекинуть ногу и эффектно спуститься вниз. Поначалу все было хорошо, но я совсем забыл, что кони картонные. Конь накренился и буквально сбросил меня – я кубарем покатился вниз по ступенькам".Падение было очень серьезным. "Я, пока падал, несколько раз ударился головой, – вздыхает Збруев. – Приземлился на сцену, трогаю затылок, чувствую – кровь. Как закричу: "Ребята, срочно позовите врача!" Коллеги подбежали, отвели в гримерную комнату, перекисью водорода залили рану. Доктора приехали быстро. Первое, что сказал врач на месте: "Батюшки., может ему в психбольницу?" Конечно, со стороны картина выголядела очень забавно. Стоит мужчина в медалях, с разрисованным лицом, искусственной бородкой и истекает кровью". "Откуда сбежали, помните?" – подшучивал врач".К счастью, все обошлось – ушиб обработали и перебинтовали. "По дороге домой решил зайти в церковь – понял, что весь это кавардак произошел неспроста. Поставил свечки за здравие, помолился за предстоящий спектакль. Его, кстати, отыграли на ура!", – цитирует Збруева .