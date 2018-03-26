Певец рассказал, что вынудило семью на этот шаг. Для творческой среды это – нормальное явление.

Певец рассказал, что вынудило семью на этот шаг. Для творческой среды это – нормальное явление.Владимир Пресняков-младший рос в артистической среде. Но родителей видел редко, ибо они постоянно колесили со своим ВИА "Самоцветы" по городам и весям. Поэтому Елена и Владимир Преснковы сдали ребенка в специальное учреждение. "Когда я был маленьким, родители много гастролировали, я сильно скучал, – рассказал Пресняков-младший. – Какое-то время даже жил в интернате в Екатеринбурге, каждый день ждал, когда приедут навестить. С тех пор любая встреча с родителями – праздник".Когда в 1987 году Владимир начал делать серьезные попытки начала сольной карьеры, Пресняков-старший ушел из "Самоцветов" и начинал работать у сына саксофонистом. Причем в концертной программе сына у Владимира Петровича есть свой сольный номер, где он исполняет джазовые композиции на саксофоне.Мнение папы очень важно: непременно советуюсь с ним перед принятием значимых решений. Ну а для мамы я всегда маленький. Стоит ей увидеть, как вышел из машину на мороз нараспашку, тут же ворчит: "Володь, простынешь!", – цитирует ПресняковаНапомним, что несколько дней назад Пресняков как воспитывает своего сына.: "Сегодня утром я вышел в ванную в трусах, как обычно. Сын – за мной. Он любит смотреть, как я бреюсь, просит кремом и его помазать. А сын ростом мне по пояс. И вдруг он говорит, глядя мне на трусы: "Большой..." Я ему в ответ: "Темочка, и у тебя тоже". Сын: "А покажи!" Я ему: "Не буду, что там показывать! У тебя такой же, но только маленький". Сын не унимается: "Но почему у тебя прямо такой большой?" "Потому что когда ты вырастешь, у тебя тоже будет большой", – объяснил я ему".