Телеведущая Ксения Собчак написала гневный пост на своей странице в Instagram о трагедии в ТЦ Зимняя вишня. После гибели десятков людей звезда первым делом заговорила о разнице в доходах чиновников и народа.

Телеведущая Ксения Собчак написала гневный постна своей странице в Instagramо трагедии в ТЦ "Зимняя вишня". После гибели десятков людей звезда первым деломзаговорила о разнице в доходах чиновников и "народа".Вместо слов сочувствия пострадавшими семьям жертв происшествия Ксения решила выразить свою гражданскую позицию сдругой стороны. (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены.– Прим. ред.)."Мы в точностизнаем, что будет дальше, правда ведь? Проверки по торговым центрам, единственнымрезультатом которых станут еще бОльшие взятки, и пару-тройку наказанных нижнегоразряда чиновников "на местах", – предрекла Собчак.При этом знаменитость спросилаподписчиков, что объединяет Волоколамскую свалку (ее назвали одной из причин недавнегоотравления местных жителей – Прим. ред.) и ЧП в Кемерово. "То, что и Воробьев иТулеев не могут и не умеют быть со своим народом… "НАРОД" воспринимается этиминачальниками как нечто отдельное… Им действительно тяжело представить, чтоможно жить благополучно, хорошо зарабатывать, но искренне сопереживать и хотетьлучшего другим!.. Ну и просто деталь прекрасная: у начальника МЧС по Кемеровскойобласти в декларации LandCruiser ценой в два миллиона рублей минимум при годовойзарплате 1,6 миллиона рублей. И это все, что вы должны знать о нем и его"эффективной" работе", – резюмировала Собчак, добавив к словам сочувствия скандальнуюноту.Однако вместо поддержкина Ксению, которая в последнее время активно делает политическую карьеру,обрушилась критика подписчиков. "Она давит на больное место,в угоду себе. Бессовестная. Могла просто выложить соболезнованиеи все. Ан нет, целый политический лозунг. Ни совести…ни сердца", "Кто о чем,а эта пиарится на народном горе", "На смертях детейрешила свой нулевой рейтинг поднять?", – прокомментировали пост телеведущейразгневанные пользователи соцсети.Отметим, что темудоходов чиновников в этот скорбный и неподходящий момент поднял и главный редактор радиостанции "Эхо Москвы"Алексей Венедиктов. "Выпосмотрите, что творит главред "Эха Москвы" Венедиктов. Вместо того,чтобы просто заткнуться сегодня перед лицом горя людей, потерявших своих детей,он рассказывает о том, что у начальника МЧС по Кемеровской области оказываетсяв декларации есть Land Cruiser. Ну как к этому относиться???", – возмутилсячлен экспертного совета по развитиюинформационного общества при Госдуме Вадим Манукян.Напомним, сильный пожарв четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел25 марта. По последним официальным данным, погибли 64 человека. Ранеесообщалось, что без вести пропали 69 человек, из них более 40 – дети. На данныймомент спасатели обнаружили 37 тел. На совещании в оперативномштабе рассказали, что опознание осложняется ожогами тяжелой степени.