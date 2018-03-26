Телеведущая Ксения Собчак написала гневный пост
на своей странице в Instagram
о трагедии в ТЦ Зимняя вишня. После гибели десятков людей звезда первым делом
заговорила о разнице в доходах чиновников и народа.
Телеведущая Ксения Собчак написала гневный пост
на своей странице в Instagram
о трагедии в ТЦ "Зимняя вишня". После гибели десятков людей звезда первым делом
заговорила о разнице в доходах чиновников и "народа".
Вместо слов сочувствия пострадавшим
и семьям жертв происшествия Ксения решила выразить свою гражданскую позицию с
другой стороны. (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены.
– Прим. ред.).
"Мы в точности
знаем, что будет дальше, правда ведь? Проверки по торговым центрам, единственным
результатом которых станут еще бОльшие взятки, и пару-тройку наказанных нижнего
разряда чиновников "на местах", – предрекла Собчак.
При этом знаменитость спросила
подписчиков, что объединяет Волоколамскую свалку (ее назвали одной из причин недавнего
отравления местных жителей – Прим. ред.) и ЧП в Кемерово. "То, что и Воробьев и
Тулеев не могут и не умеют быть со своим народом… "НАРОД" воспринимается этими
начальниками как нечто отдельное… Им действительно тяжело представить, что
можно жить благополучно, хорошо зарабатывать, но искренне сопереживать и хотеть
лучшего другим!.. Ну и просто деталь прекрасная: у начальника МЧС по Кемеровской
области в декларации Land
Cruiser ценой в два миллиона рублей минимум при годовой
зарплате 1,6 миллиона рублей. И это все, что вы должны знать о нем и его
"эффективной" работе", – резюмировала Собчак, добавив к словам сочувствия скандальную
ноту.
Однако вместо поддержки
на Ксению, которая в последнее время активно делает политическую карьеру,
обрушилась критика подписчиков. "Она давит на больное место,
в угоду себе. Бессовестная. Могла просто выложить соболезнование
и все. Ан нет, целый политический лозунг. Ни совести…ни сердца", "Кто о чем,
а эта пиарится на народном горе", "На смертях детей
решила свой нулевой рейтинг поднять?", – прокомментировали пост телеведущей
разгневанные пользователи соцсети.
Отметим, что тему
доходов чиновников в этот скорбный и неподходящий момент поднял и главный редактор радиостанции "Эхо Москвы"
Алексей Венедиктов. "Вы
посмотрите, что творит главред "Эха Москвы" Венедиктов. Вместо того,
чтобы просто заткнуться сегодня перед лицом горя людей, потерявших своих детей,
он рассказывает о том, что у начальника МЧС по Кемеровской области оказывается
в декларации есть Land Cruiser. Ну как к этому относиться???", – возмутился
член экспертного совета по развитию
информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
Напомним, сильный пожар
в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел
25 марта. По последним официальным данным, погибли 64 человека. Ранее
сообщалось, что без вести пропали 69 человек, из них более 40 – дети. На данный
момент спасатели обнаружили 37 тел. На совещании в оперативном
штабе рассказали, что опознание осложняется ожогами тяжелой степени.