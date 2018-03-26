В результате проведения обысков в квартире и на даче у подозреваемых было изъято более двадцати единиц огнестрельного оружия, тротил и более десяти тысяч единиц боеприпасов...

«Сотрудниками Управления уголовного розыска совместно с коллегами из ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве совместно с ФСБ России задержаны двое подозреваемых в незаконном хранении оружия и боеприпасов», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих москвичей в возрасте 49 и 50 лет.В результате проведения обысков в квартире и на даче у подозреваемых было изъято более двадцати единиц огнестрельного оружия, тротил и более десяти тысяч единиц боеприпасов. Все изъятые предметы направлены на экспертизу для установления их принадлежности к оружию, боеприпасам и взрывчатым веществам.Отделом дознания ОМВД России по району Ховрино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» и ст. 222.1 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второму – подписка о невыезде.Управление уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве