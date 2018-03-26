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<a href="http://33live.ru/novosti/26-03-2018-svetlana-orlova-vyrazila-soboleznovaniya-semyam-pogibshix-pri-pozhare-v-torgovom-centre-kemerova.html" target="_blank">Светлана Орлова выразила соболезнования семьям погибших при пожаре в торговом центре Кемерова</a> - Напомним, трагедия произошла накануне. Число погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» выросло до 53 человек, многие из которых - дети.