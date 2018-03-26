Напомним, трагедия произошла накануне. Число погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» выросло до 53 человек, многие из которых - дети.
Губернатор Владимирской области Светлана Орлова
выразила соболезнования семьям погибших при пожаре в торговом центре Кемерова.
«От имени всех жителей Владимирской области и от себя лично примите самые искренние и глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью людей в результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». В этот трудный час мы душой и сердцем находимся вместе с семьями погибших и пострадавших. Выражаю им своё сердечное сочувствие и поддержку в эти тяжелые дни. Мы скорбим вместе с вами», - говорится в телеграмме, направленной Губернатору Кемеровской области Аману Тулееву.